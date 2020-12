Con estos pantalones estampados campana de Sfera vas a tener el look más guay (y cómodo) para cenar en familia esta Navidad

Tu oportunidad para marcar la diferencia.

Que no, que no todo tienen que ser lentejuelas cuando llegan las fiestas. Sabemos que el glitter tiene algo que te atrapa y te hace querer llevar todo el día un vestido repleto de pailletes pero, incluso aunque nos encanta la propuesta de Victoria Beckham que pasa por mezclar brilli-brilli con denim en una combinación de camisa y vaqueros que es perfecta para celebrar esta Navidad an atípico, créenos cuando te decimos que no sienta nada mal salirse de la tónica general aunque solo sea por una vez.

Y es que no te vamos a sugerir que optes en lugar de esto por el terciopelo o que tires de sobriedad con un look todo de color negro, lo que queremos es que cambies de registro. Que pierdas el miedo a probar nuevas fórmulas pero seguro que de ellas sacas buen rendimiento.

Nuestra idea para las cenas y comidas que se presentan en familia o amigos es que te rindas ante el color y marques la diferencia entre los tuyos gracias a un diseño de Sfera en el que probablemente no habías reparado hasta ahora.

Como ves puede ser arriesgado pero eso no significa que no sea acertado sino todo lo contrario. Más que nada porque al hecho de que el estilismo alegre cualquier jornada gracias a su estampado de cadenas en tonos amarillos y rojos sobre un fondo negro se une el hecho de que el pantalón ajustado con acabado de campana resulte hipercómodo por su diseño y fácilmente combinable con unos botines o un zapato de tacón.

¿Te atreves con un punto más? Entonces añádele la camisola a juego para que el dúo sea aún más sorprendente.

Ambas partes están a la venta en la tienda online de Sfera por 49,99 euros la parte inferior y 39,99 la superior.