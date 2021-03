Si buscas unos pantalones en Zara como alternativa a tus vaqueros, estos de Amelia Bono con estampado de cuadros te encantarán

Tan originales que no querrás dejarlos escapar.

Amelia Bono se ha convertido en toda una experta en comprar en Zara. Un don que no deberías creer es tan fácil como parece porque el hecho de que el catálogo sea tan amplio y variado provoca que muchas veces te distraigas entre tantas prendas antes de dar con las que verdaderamente marcan la diferencia.

De ahí que tengamos a la empresaria como toda una referencia en este terreno por el máster que ha hecho a lo largo de los últimos tiempos.

Un simple vistazo a su perfil de Instagram basta para comprobar como siempre consigue siempre sorprendernos con sus elecciones que ganan 'likes' al instante. No solo es que nos sorprenda, es que con sus estilismos elegantes, a medio camino entre lo clásico y lo moderno, logra crearnos auténticas necesidades en forma de botas, de chaleco de punto, de cardigan, de chaqueta o de pantalón, como es el caso que nos ocupa.

Y es que no puede habernos gustado más la pieza que ha fichado Amelia Bono que tiene el estampado de cuadros como protagonista.

Para disfrutar de una jornada de domingo en familia, la hija de José Bono y Ana Rodríguez ha optado por un look 100% cómodo compuesto por zapatillas New Balance y sudadera con capucha metida por dentro que ha combinado, no con unos jeans como hubiera resultado lo más sencillo, sino con un pantalón con estampado de cuadros.

Una agradable sorpresa tanto por el print de cuadros en tonos azules y beiges como por lo favorecedor que resulta el pantalón, ya que al ser de talle alto, con pernera recta y acabado por encima del tobillo crea un efecto alargador a tener en cuenta.

¡Menudo hallazgo para la primavera en la que estamos a punto de adentrarnos!

Por supuesto, estos pantalones de silueta fit que piden ser lucidos tanto con sneakers como con bailarinas, zapatos de tacón o botas, se encuentran entre las novedades de Zara. Concretamente están disponibles en la tienda online en una increíble variedad de tallas, desde la XS hasta la XXL.

Su precio es de 29,95 euros y han entrado ya directos a nuestra wishlist de la temporada por todas las posibilidades que ofrecen.