10 pantalones que hacen más alta (comprobado)

Estos pantalones estilizan y alargan pierna. Para brillar en el asfalto o en la oficina, aunque seas bajita.

Clara Hernández

La longitud, la anchura, la caída, el tiro, el color y el tejido de un pantalón pueden ser clave si eres bajita y lo que quieres es alargar tu figura y ganar centímetros visuales de pierna, como bien saben muchas de las celebrities que seguimos y cuya estatura no supera, en muchos casos, el 1,60. Más aún, si lo combinamos con los zapatos adecuados o sabemos qué doblez exacto hay que hacer en cada momento (por ejemplo, un solo doblez en el bajo de un pitillo para modificar su largo y llevarlo hasta la mitad del gemelo es una solución perfecta, mientras que varios dobleces pueden obtener el efecto contrario, ¡cuidado!).

El tiro alto, que ha marcado las tendencias en pantalones de las últimas temporadas, es un gran aliado para crear un efecto visual de estirar la silueta, ya que hace que tu torso parezca más corto y tus piernas, infinitas. Pero hay otros detalles que debemos cuidar para lograr nuestros objetivos.

Por ejemplo, además de las siluetas rectas, no tengas miedo a los pantalones ligeramente acampanados porque figuran entre los más favorecedores. También te recomendamos los fluidos, de tejido ligero y 'wide leg' (pata ancha), con la cintura bien marcada o elástica, como el que lucía hace unos días, Rocío Osorno. En su caso, se trataba de un modelo de Mango en color negro que, además de cómodo, era versátil: ideal para el asfalto, un evento especial o la oficina. ¿Satinados? También valen.

Otro 'tip' que nos ha inspirado Rocío Osorno: utilizar un crop top (el suyo también es de Mango) contribuye a acortar, de nuevo, el torso y, por tanto, a alargar el resto del cuerpo.

¿Te has prohibido utilizar algunos modelos porque, definitivamente, has comprobado que acortan la figura? No siempre tiene que ser así e, incluso, unos leggins o unos pantalones cargo, tan de tendencia pero tradicionalmente no tan recomendables para estaturas bajas, pueden ser tu prenda básica del otoño siempre que cuides su longitud: nunca deben de llegar hasta el tobillo, sino subir hasta media pierna. Además, si los leggins son tipo fuseau, una de las tendencias de este otoño, no hay problema: tienen un gran efecto alargador (y prueba a combinarlos con tacones, el resultado es espectacular).

¿Más? Hace tiempo que Victoria Beckham, que mide 1,63, nos mostró que los pantalones de pinzas, que puedes combinar desde con camisas a camisetas casual, sientan de maravilla. La diseñadora, además, suele optar por largos que cubren el calzado, por lo general zapatos con tacón de varios centímetros debajo, lo que resulta infalible (y una buena fórmula para acompañarnos en la rentreé).

Si ya comentábamos todo lo que puede hacer por ti un pantalón con tiro alto, los 'paper bags', con su cinturón anudado y su silueta con pinzas, potencian todavía más la verticalidad (y, según algunos, son capaces de disminuir una talla).

Últimas recomendaciones: utilizar zapatos del mismo color que el pantalón, de manera que continúe la línea vertical, optar siempre por estampados verticales en lugar de horizontales, probar con cinturón y combinar todo con chaquetas o tops con manga tres cuartos.

Mira los 10 pantalones y modelos que más estilizan y alargan la figura: