¡Aviso! El pantalón vaquero pitillo vuelve y este de Massimo Dutti hace tipazo y es súper elegante

No querrás quitártelo en toda la temporada.

Dicen que el que avisa no es traidor y nosotras ya van varias las veces en las que te hemos alertado sobre el inminente regreso de los pantalones pitillo. Es hora de darle un respiro a los modelos rectos, a los slouchy o incluso a los extra anchos para recuperar los que siempre serán nuestros favoritos.

Además por varias razones, entre ellas que encajan en cualquier contexto ya sea este formal o informal, que son los más fáciles de combinar con diferentes tipos de calzado y que hacen tipazo. No creas que esto último no es importante porque estarás de acuerdo en que Puede que no sean los más cómodos pero sí son los que mejor nos hacen sentir cuando los llevamos puestos, sobre todo si tienen un diseño de ajuste perfecto como los que acabamos de encontrar en Massimo Dutti.

La firma ha vuelto a introducir vaqueros con este corte skinny y de talle medio, y en este caso ha lanzado unos en color negro que son los típicos a los que terminarás por recurrir siempre. Un par absolutamente todoterreno de esos que vas a lucir hasta reventarlos con sandalias antes de que llegue el frío y después con mocasines, zapatillas, botines y hasta con unos stilettos si se tercia.

Las segundas oportunidades no tienen por qué salir mal y menos en el terreno de la moda teniendo en cuenta todo el juego que pueden dar estos pantalones en tu armario. Merecen una nueva vida actualizada a las tendencias de este extraño 2020 y estamos dispuestas a dárselas con opciones como la que hemos fichado en Massimo Dutti que cumple con todos los requisitos que deseamos.

Su precio es de 39,95 euros por lo que no es una gran inversión la necesaria y sí mucho el rédito que vas a sacar de ellos de modo que nosotras de ti no nos lo pensaríamos demasiado...