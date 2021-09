El pantalón negro de Uniqlo que llevarás 24/7 este otoño

El gran salvavidas para la próxima temporada cuando quieras escapar de los vaqueros.

Julia García

Uno de los pocos alicientes con los que encontrar la motivación para volver a la oficina después de las vacaciones de verano es la puesta a punto del armario para la nueva temporada que se avecina. Vale, somos conscientes de que no es atractivo suficiente como para preferirlo por delante de tus días de playa y sol. Lo entendemos perfectamente. Pero no queda otra que seguir para adelante y buscar esas pequeñas cosas que pueden hacer que retomar la rutina del "invierno" no sea un suplicio. A nosotras lo del armario y las compras nos funciona un poquito, y eso ya es mejor que nada.

Si te pasa como a nosotras, te animamos desde ya a ir tomando nota de qué prendas podrás sacar más partido a diario a lo largo de los próximos meses. Como es costumbre, en clave working, nuestra recomendación es que actualices la parte de tu vestidor dedicada a los básicos porque son un salvavidas, la garantía de que incluso en esos días en los que te duermas o en los que sientas que nada que te queda bien podrás conseguir un look de tu agrado.

Hablamos de prendas como una blazer o una camisa blanca, pero también de un pantalón de pinzas oscuro, perfecto para hacer las veces de base sobre la que ir cambiando el outfit en función de las demás prendas y los complementos sin necesidad de cambiar de pantalón.

Afortunadamente, tienes muchas opciones en el mercado para elegir tu favorito, pero nosotras, por si acaso, hemos hecho los deberes y gracias a la influencer Lydia Tomlinson hemos encontrado en el catálogo de Uniqlo un diseño perfecto porque es confortable, elegante y al mismo tiempo bonito. Y puedes usarlo con todo tipo de calzado de invierno, incluidas unas deportivas blancas en caso de que puedas vestir más informal o te apetezca llevarlo más allá del trabajo.

El pantalón en cuestión es elástico, cómodo y muy favorecedor gracias a su increíble corte elegante. Está confeccionado con un tejido elástico en dos sentidos, es resistente a las arrugas para facilitar el mantenimiento y tiene tecnología DRY de secado rápido, ¿alguien da más?

Su precio es de 39,90 euros y, aunque nos ha cautivado en negro por la multitud de posibilidades que ofrece, también está en beige y azul marino dispuesto a cumplir con las mismas funciones. La mejor alternativa a los vaqueros.