Si te compras este pantalón ancho de Zara no vas a necesitar zapatos de tacón para sentirte más alta porque alarga muchísimo las piernas

Una pieza de lo más versátil para completar tu armario.

Woman.es

Hay prendas que están predestinadas para según qué tipo de cuerpos. Eso no cambiará por muchas tendencias que vengan y vayan. No lo ha hecho en el pasado, no ocurrirá en el futuro y no pasa tampoco en el presente. El hecho de que la moda se haya preocupado cada vez más por la diversidad de figuras ha conseguido que sea cada vez más fácil encontrar un modelo que te siente bien.

Por ejemplo, si eres bajita, sabrás que hay muchas piezas pensadas especialmente para estilizar la figura como, por ejemplo, un pantalón de talle alto.

Dentro de este tipo de prendas también hay diferencias a su vez entre los diseños tobilleros y aquellos que se alargan hasta cubrir el calzado. En este detalle sí tiene más peso la moda que se lleve en cada momento concreto. Y dado que ahora las líneas se estiran mucho más allá de los tobillos, es una época ideal para exprimir las virtudes de pantalones como este de pinzas que hemos encontrado en el catálogo de la nueva colección de Zara.

Con bolsillos delanteros ocultos, de corte recto y ancho y en color tostado, la pieza lo tiene todo para convertirse en una de tus preferidas en los próximos meses si uno de tus objetivos al elegir look es el de parecer más alta.

Más versátil incluso que unos jeans, el pantalón en cuestión funciona con deportivas, botas planas y hasta con sandalias, como puedes ver en el citado catálogo de la e-shop de la marca gallega, donde propone combinarlo con este calzado veraniego y un cropped top.

Una combinación ideal para la primavera que estamos deseando que llegue más que nunca después de que se esfumara el año pasado sin que apenas se pudiera disfrutar de ella por culpa de las circunstancias que nos llevaron a estar confinados entonces.

Hasta que el clima hagan de las sandalias sean una opción viable, puedes utilizar el pantalón prácticamente con cualquier calzado cerrado sin necesidad de recurrir a los tacones porque su corte 'wide leg' asume la responsabilidad de alargar la pierna.

La buena noticia añadida a sus virtudes estéticas, aunque no esté rebajado el pantalón de Zara, es que su precio original es muy competitivo, y más teniendo en cuenta lo mucho que seguramente te lo vayas a poner cuando lo tengas en tus manos. 22,95 euros tienen la culpa.