Las sandalias 'kitten heels' han vuelto para quedarse.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque no hay ningún zapato que estilice más que unos con tacón de aguja (con permiso de las alpargatas de esparto, claro), a quién vamos a engañar a estas alturas de la película: dos minutos después de habérnoslos puesto nos acabamos arrepintiendo. Conclusión: donde estén unas zapatillas de deporte o unas sandalias plantas, que se quite cualquier cosa. Bueno, todo, todo no, porque, para nuestra suerte, este verano 2020 las sandalias de tacón cómodo están más de moda que nunca y Belén Hostalet nos lo acaba de confirmar. Ha lucido una sandalias ‘kitten heels’ de Alohas que son una auténtica fantasía, por bonitas y por cómodas.

En una de sus fotos de Instagram, la influencer ha lucido unas sandalias a las que no hemos podido evitar echarle el ojo. Nada más vérselas, hemos corrido a la web de Alohas, para buscarlas. Con cintas cruzadas y tacón tipo chupete, una de las tendencias de esta temporada, el modelo Wasabi Citron de la firma española cuestan 120€ y están disponibles desde el número 35 hasta el 41.

Diseñados en Barcelona y hechos a mano en Alicante, todos los zapatos de Alohas “son producidos por artesanos de confianza en instalaciones de producción cercanas”. “Así que podemos visitarlas regularmente para asegurarnos de que las condiciones laborales y los estándares de calidad están en línea con nuestros valores”, cuentan desde la firma.

Perfectas para llevar con vestidos midi como con los más cortos e incluso con vaqueros, está claro que este verano vamos a sucumbir ante los encantos de las sandalias de tacón cómodo. Si estás buscando unas que se adapten a tu estilo, no mires más, ¡sigue bajando y toma nota del shopping que te hemos preparado!