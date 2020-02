¿Que no te lo crees? Pues que sepas que tienes ante ti la ganga de las rebajas del invierno de 2020 y que todavía quedan unidades. Desde luego que no hay nada más top.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando creíamos que las rebajas del invierno 2020 no nos iban a sorprender con nada más (es normal a estas alturas de febrero y con la nueva colección recién salida del horno), va Oysho y hace de las suyas. En ese rincón desordenado donde ya ni miras y en lo más profundo de la web hacia no bajas porque crees que ya no quedarán tallas ni nada que merezca la pena, hemos encontrado un top lencero, que no solo es un chollo, será la prenda clave en tus looks de fiesta. ¡Cómo no van a decir que la esperanza es lo último que se pierde!

Estábamos buceando esta misma mañana en la web de Oysho cuando nos hemos topado con semejante belleza, un top de estilo lencero que es un pijama, sí, para qué vamos a disimular, pero como es tan bonito estamos seguras de que lo vas a querer llevar en tus citas, cuando vayas de compras e incluso para visitar a tu abuela.

“Camiseta básica de tirantes con cuello pico, detalle de botones en la parte delantera y de encaje” es la descripción que encontramos en la web, pero traducido a nuestro idioma sería algo así como “ese top lencero color blanco con el que vas a arrasar cuando estés morena y del que te habrás alegrado de comprar cuando los termómetros rocen los 30 grados”. ¿El precio? ¡Pues esto sí que te va a gustar, amiga! Aunque a principio de temporada costaba 22.99€, ahora es una ganga de 7,99 €.

Eso sí, no todo iba a ser tan bonito porque, si no te das prisa, se va a agotar en 3, 2, 1… En la web solo queda disponible la talla S, pero, con un poco de suerte, seguro que si te pasan por alguna tienda física encuentras la talla que estás buscando.