Olvídate de los vestidos, Mery Turiel dice que esta noche de Fin de Año solo necesitas un top asimétrico para triunfar

El suyo es brillante y con 'cut outs' (y tú también estás a tiempo de llevarlo estas fiestas).

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Mañana tendrá lugar la Nochevieja más casera que hayamos vivido nunca pero, solo por el hecho de decir adiós a este trágico 2020, lucir un 'ouftfit' festivo que nos suba el ánimo nos parece una fantástica idea.

Si hablamos de estilismos de fiesta, tenemos que hacer referencia a los vestidos, pues son los diseños por excelencia para este tipo de ocasiones, ya que son versátiles y se convierten en un fantástico "salvalooks" (especialmente si son brillantes o de lentejuelas, darán ese toque extra de elegancia a nuestros looks). Pero si eres de las que está buscando una opción distinta para esta Nochevieja, tenemos que decirte que un top asimétrico se convertirá en tu mejor aliado, según Mery Turiel.

La 'influencer' en estas últimas semanas nos ha mostrado una gran variedad de estilismos para estas fiestas (a cada cual más bonito), como el traje en jacquard morado oscuro o el vestido fruncido más favorecedor de Berhska, pero también nos ha demostrado su debilidad por los tops. Y es que tras enseñarnos el diseño de terciopelo en color vino con escote de corazón, la valenciana ha lucido en sus Stories de Instagram un top asimétrico brillante que es perfecto para llevar en Fin de Año pero también en un look de 'street style' con unas 'sneakers', por ejemplo.

Se trata de un top con 'cut outs' (que son pura tendencia y si no que se lo digan a Tamara Falcó, que ya tiene el suyo) en color negro con purpurina plateada y dorada (porque aquello de "oro y plata, mala pata" es cosa del pasado). Es superelástico y lleva choker incluido así como forro en la parte delantera para poder llevarlo sin sujetador.

El diseño pertenece a la firma 'made in Spain' Oh My Collection (Oh My Croptop) y tiene un precio de 39,50 euros. Seguramente estés pensando que ya no te da tiempo a comprártelo, pero tienes hasta el día de hoy a las 17 horas para hacer tu pedido y que llegue a tiempo antes de Fin de Año. ¡De nada!

Mery Turiel lo ha llevado von unos vaqueros Levi's de tiro alto, pero nosotras también nos lo imaginamos con unos pantalones tipo flare negros, por ejemplo, o incluso con una minifalda. ¡Tú eliges!