Olvídate de los conjuntos de top y pantalón porque después de ver a Amelia Bono con este mono de punto de Zara no vas a querer nada más

¡Arrasarás!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los conjuntos de punto, que surgieron a raíz del auge de la estética 'comfy' por el confinamiento, se han convertido en estos últimos meses en los más vistos de Instagram, y es que no ha habido 'it girl' que se resista a sus encantos... Además de ser la opción perfecta para teletrabajar cómoda (pero sin ir en pijama, que ya sabemos que no es recomendable), las que más saben de moda ya los han convertido en su nuevo uniforme de 'street style'.

Aunque es cierto que aquellos formados por top y pantalón son los más demandados, poco a poco las principales firmas de moda van incluyendo en sus colecciones otras propuestas como un conjunto de chaleco y falda (como el que tiene Sara Carbonero que nos encanta) y ahora hemos descubierto un nuevo diseño de Zara que te hará olvidar todos los que has visto anteriormente. Hablamos de un mono que simula ser cárdigan y pantalón (y que creemos que te va a gustar tanto como a nosotras).

¿La responsable de este nuevo flechazo 'fashion'? Como no podía ser de otra manera ha sido Amelia Bono, que nos lo ha enseñado a través de un post de Instagram.

La 'influencer' ha lucido un mono corto en color crudo de edición limitada de Zara que cuenta con el cuello subido (para esos días en los que las temperaturas no nos dan tregua), manga larga, cierre frontal de botones (al más puro estilo cárdigan) y acabados en rib.

Y aunque somos conscientes de que a simple vista puede parecer algo "arriesgado" (sí, lo entrecomillamos), tenemos que decirte que si sabes cómo lucirlo no querrás quitártelo en toda la temporada.

Para ello, Amelia Bono nos ha dado la fórmula perfecta, pues la empresaria lo ha llevado con unas botas de caña alta y suela track (que ya ha llevado otras veces), y lo cierto es que nos encanta el resultado en conjunto.

No obstante, también puede quedar fenomenal con un abrigo largo y botas estilo Dr.Martens o tipo 'cowboy', por ejemplo.

El diseño está a la venta en la web de la firma de Inditex a un precio de 39,95 euros y creemos que es nuestro nuevo 'salvalooks' favorito porque, ¿qué más necesitamos para arrasar?

Para darle un toque 'chic' al estilismo, también puedes tomar nota del truco de Amelia, que ha optado por llevarlo con una camiseta lencera por debajo que se deja entrever con la botonadura desabrochada. ¡Nos encanta!