De estilo palazzo y con un tiro al que no le faltan detalles.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Si vestir de blanco (al completo) es una de tus debilidades al igual que nuestro manual de uso para llevarlo a cabo incluso en invierno fue una de tus grandes inspiraciones las pasadas semanas, has de saber que Olivia Palermo tiene los pantalones perfectos (obviamente teñidos del color de la pureza) con los que no dejarás de optar por este tipo de looks monocromáticos bajo ningún concepto.

Y si hay un motivo de peso que te lleve a no querer renunciar a unir tus prendas blancas en un único estilismo pudiendo ser los pantalones de su propia marca la opción perfecta con los que la 'it girl' neoyorkina ya nos ha hecho abrir el apetito a nuevas adquisiciones, es por su talle alto y repleto de tablas que tanto estiliza, haciendo de nuestro vientre el más plano de todos y pudiendo jugar con tops, cuerpos y camisetas tan anchas como queramos.

Así será, sobretodo, porque es la prenda con la que siempre habías soñado teniendo en cuenta además que con ella podrás sumar centímetros de altura y versionar la combinación de Olivia Palermo con una camisa de rayas haciendo de la elegancia su mayor característica.

Recordemos que ya habíamos encontrado las versiones de los pantalones 'slouchy' y cualquier otro modelo que con el tejido tejano por bandera se te pueda venir a la cabeza en blanco para completar un fondo de armario al que todavía nos faltaba por añadir el más elegante de todos.

Pero ahora con este de estilo palazzo y cropped podemos finalizar ya nuestra lista de deseos y presumir de los looks más cargados de luz de la temporada gracias a esa pieza con la que incluso podrás salvar citas más marcadas al mismo tiempo que conseguir el perfecto y cómodo look de oficina.