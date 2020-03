Ha sido ver a Olivia Palermo con este conjunto de punto en su casa y entrarnos ganas de hacernos con uno

El mejor look para la cuarentena.

Woman.es

A estas alturas de la cuarentena, ya no es cuestión de ponernos a dar consejos o trucos para llevar mejor el confinamiento. Están todos dichos y ahora depende de cada cual aplicarlos o no en base a su experiencia en estos días pasados. Ya no hay novatos en esto de estar encerrados. Y por eso mismo habrás comprobado el peligro que tiene quedarse todo el día en pijama. Las primeras horas hace hasta gracia, "un viejo sueño cumplido", pero llega un momento en el que puede ser la gota que colma el vaso para flojear en lo anímico.

A muchas nos puede ayudar, de hecho, apostar por todo lo contrario: jugar a buscar los looks caseros más elegantes -sin renunciar a la comodidad-, a lo Olivia Palermo y su conjunto de punto.

No se trata tampoco, salvo que hayáis planeado una especie de plan especial de fin de semana en versión casera, de que os paseéis por casa con zapatos con cuña como la it girl neoyorkina, pero a nosotras nos han entrado ganas de ponernos nuestras zapatillas y buscar un conjunto similar al que lleva ella, en tonos metalizados, en una de las últimas imágenes que ha compartido en Instagram, en la que aparece en el sofá de su casa junto a su chico, Johannes Huebl.

Al fin y al cabo, cualquier gesto distinto o detalle que cambiemos en nuestras rutinas, sirve para que un nuevo día parezca que realmente que lo es, y no es poca cosa conseguir mantener cierta ilusión y alegría por seguir tachando días del calendario sin que el confinamiento por el Covid-19 doblegue nuestra resistencia mental. La moda es una de las herramientas que lo hacen posible. Por eso hemos buscado, inspirándonos en Palermo, una batería de dos piezas a juego fabricados en punto en la mayoría de los casos.

Lo bueno que tienen este tipo de prendas es que, una vez pase esta situación extraordinaria, siempre podrás readaptarlas a su contexto original, la calle, de modo que son una compra ideal en los tiempos que corren. Ojalá pronto podamos lucirlas con el sol de primavera pegando de lleno sobre ellas.