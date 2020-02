Hoy le hacemos la ola a Kate Middleton, que acaba de estrenar unos culotte de Zara muy baratos y unas zapatillas blancas de 40 euros de M&S

¿Se ha olvidado de sus zapatillas Superga blancas que tanto adoraba?

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Cómo nos gusta fichar los looks de las famosas, pero lo que más nos gusta es cuando lo que llevan, si lo queremos comprar, no nos deja la tarjeta de crédito en números rojos! Que sí, que algún que otro capricho nos damos de vez en cuando, pero para el día a día, la mayoría, nos dejamos conquistar por las marcas 'low cost'. Y, amigas, no estamos solas porque Kate Middleton, por muy duquesa de Cambridge que sea y por mucha elegancia que derroche, tiene una marca favorita española desde hace muchos años, Zara; aunque también adora las británicas como Topshop y Mark&Spencer. Este miércoles ha unido en un mismo look dos de sus marcas favoritas y tenemos que hacerle la ola: iba perfectamente conjuntada.

Que Kate Middleton lleve zapatillas no es nada común. Salvo las 2750 Cotu Classic de Superga, las zapatillas favoritas también de Lady Di, en muy contadas ocasiones la duquesa de Cambridge lleva un calzado tan deportivo, pero hoy su agenda así lo requería. Este miércoles, Kate Middleton ha acudido al Parque Olímpico de Stratford, en Londres, para asistir a un evento de SportsAid y su conjunto nos ha enamorado, básicamente por dos razones:

1. Tiene unos nuevos pantalones culotte. Ya le habíamos visto unos nude de Massimo Dutti, pero tampoco es que el culotte sea el pantalón favorito de la duquesa -sí lo es de la reina Letizia- y ¡cómo nos gusta que de vez en cuando innove! Sus nuevos pantalones son verde khaki y pertenecen a la nueva colección de Zara, es decir, siguen disponibles en la web. Salvo si necesitas una talla XXL, que está agotada, puedes conseguirlos online por 25,95€.

2. Las zapatillas blancas no son las típicas. Podría haber tirado de fondo de armario y rescatar sus Superga, pero esta vez quiso hacer un guiño a la moda británica con unas zapatillas blancas con rayas laterales en tonos verde, plata y nude de Mark&Spencer que se pueden conseguir también en su web por 40€.