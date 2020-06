El modelo se llama Yves, son de Eyepetizer y serán las gafas más virales del verano.

¿A quién queremos engañar? Ha llegado la temporada favorita de todos, las temperaturas son todavía agradables, el sol brilla sin derretirnos, nos comenzamos a poner morenas y además ahora sí que sí es necesario llevar nuestro accesorio favorito: las gafas de sol. Las amamos y adorados porque no solo le dan mucho rollo a nuestro look, sino que además nos ayudan a salir siempre bien en las selfies, porque ¿a quién le gusta salir con los ojos arrugados en las fotos? ¿O con la cara cansada? Quién no ha hecho alguna vez en su vida la trampa de las gafas para que nadie se diera cuenta que no estábamos maquilladas o peor aún que se nos había corrido el rímel, las gafas son nuestras aliadas lo veas por donde lo veas. Y Nuria Roca nos acaba de descubrir unas que simplemente nos parecen ideales.

Nuria Roca es una de las presentadoras más de moda gracias a sus super looks. Durante toda la cuarentena se dedico a dejarnos verdaderos tesoros, nos descubrió su capacidad de llevar a otro nivel cualquier prenda de Zara, fue la primera en llevar la camiseta más bonita de Dolores Promesas, también nos conquistó con vestidos y hasta con sus looks más cómodos. Y ahora le hemos visto con unas maravillosas gafas de sol, ideales para protegernos los ojos en estos días y además para agregar un toque de estilo a nuestros atuendos.

Se tratan del modelo Yves de la marca italiana Eyepetizer (139 euros). La montura de verde lima es uno de los elementos que más llama la atención, y es que combina a la perfección con los lentes en un tono azul sombreado. Sin duda todo un acierto de esta temporada 2020.

Esta firma italiana se ha especializado en intentar crear unas gafas que queden a todos los rostros bien y que además se puedan graduar fácilmente. Gracias a sus estilos variados ya ha conquistado a otras famosas como Marta Hazas que no se pudo resistir al modelo Lulu, unas gafas de sol redondas, con pequeños detalles de flores en la montura, muy de los setenta.

Estas gafas de diferentes formas y estilos son casi pequeñas obras de arte. Modernas, elegantes resaltan por su color, delicadeza y por la gran variedad de colores que tienen en un mismo modelo.