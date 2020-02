Osiris Martínez | Woman.es

A cada temporada su paleta de colores… Y la temporada de Crucero 2020 no es la excepción que confirma la regla. La paleta de colores de las propuestas de Resort 2020 tienen un color protagonista indudable que se repetirá (y mucho) este verano: el naranja. La gama más vitaminada tiñe todo tipo de prendas y juega con tonalidades: más oscuro, más claro, cúrcuma…

Sus colores iluminan propuestas de firmas de la talla de Alexander McQueen, Chloe, Balmain, Coach 1941, Courrèges, Dsquared2, Emporio Armani, Givenchy, Louis Vuitton, Marni, Polo Ralph Lauren o Versace cuyas pasarelas nos seducen con vestidos, tops, pantalones, trajes y todo tipo de prendas y complementos de color naranja. Ya sabes: Orange is the new black…

El jersey abullonado

Jersey con mangas abullonadas, de H&M, 19,99 €.

El legging

Legging deportivo tricolor, de Monki, 20 €.

El top cropped voluminoso

Top cropped con volantes, de Bershka, 22,99 €.

El vestido Leather

Vestido en polipiel, de Zara, 59,95 €.

La falda midi

Falda con abertura, de & Other Stories, 69 €.

La cazadora de piel

Cazadora de piel con botones, de Uterqüe, 229 €.

El bolso shopper

Bolso en piel, de Bimba y Lola, 235 €.

El zapato it

Sandalia con tacón arty, de Jacquemus, 548 €.

La cartera Premium

lCartera en piel, de Bottega Veneta, 680 €.

El Anorak

Anorak con cordones, de Cos, 79 €.