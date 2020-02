Este mono de satén con lazada es tan bonito que nadie creerá que te lo has comprado en Zara cuando lo lleves a la próxima boda a la que te inviten

¿Que en serio cuesta tan poco? Sí, amiga... Créetelo.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando una compra algo en Zara se salva de tener ese sentimiento de culpa que a veces nos invade después de habernos comprado un vestido, unos zapatos o una cazadora de cuero. Hay cientos de marcas que nos encantan, pero en ocasiones ni podemos ni queremos gastarnos más del presupuesto estipulado para un look de invitada, por eso la mayoría de nosotras optamos por ir a Zara a por nuestro look. Y en la nueva colección de Zara, que ha llegado a las tiendas este lunes, hemos encontrado un mono que no solo te salvará, también serás la invitada perfecta.

Era de esperar que Zara lanzase las sandalias de tacón acolchadas que las que más saben de moda han llevado ya por las calles del mundo entero

Las faldas satinadas siguen siendo un básico para combinar con las blusas más románticas de tu armario y los jerséis de punto diarios, y en Zara hay una con efecto vientre plano que es LO MÁS

Ahora mismo en la calle se respira confusión. No sabemos qué ponernos: hace demasiado frío para ir con ropa de primavera pero mucho calor para seguir llevando jerséis de cuello alto y abrigos de pelo. Y la situación se complica cuando además tenemos una boda… ¡como si fuera muy sencillo escoger un look de invitada en cualquier momento! Calma porque, además del conjunto de blusón drapeado y pantalón que fichamos hace unas semanas, el mono de satén de Zara que ha llegado hoy mismo a las tiendas es otra gran opción.

En el rincón ordenado de Zara está el mono corto, con de escote pico cruzado y manga por debajo del codo. Al que no le vemos ningún defecto, es más, estamos convencidas de que es de ese tipo de prendas que después de una boda seguiremos usando sin parar.

- Es cruzado. Y toda la ropa cruzada estiliza. Ese ese 'wrap' es perfecto para marcar cintura

- La goma en la cintura. Olvídate de que te quede grande, la goma hará que se ajuste a la cintura y, por tanto, te sentirás más cómoda.

- El color frambuesa. Te favorecerá si estás morena es un color que potencia el bronceado, pero si estás blanca te sentará igual de bien. Los colores vivos siempre arrancan piropos.

¿Te gusta? Pues en Zara lo tienes por 29,95€.