El mono efecto moldeador de Oysho que querrás llevar hasta cuando dejes de entrenar

Con tejido de alta resistencia, cómodo y compresivo, es una de esas prendas perfectas para volver al gimnasio.

Julia García

¿Has vuelto a entrenar o todavía tienes el modo verano activado? Somos conscientes de lo mucho que cuesta la vuelta a la rutina y retomar buenos hábitos en materia deportiva, por eso sabemos que cualquier cosa que pueda ser motivante para lograr hacerlo es bienvenida.

Puede ser apuntarte a alguna actividad que te apetezca especialmente probar desde hace tiempo, acudir a ese gimnasio del que te han hablado muy bien o, por qué no, el simple deseo de querer renovar tu armario fitness. Si es este último el detonante que más puede funcionar en ti, déjanos decirte que has caído en el sitio adecuado.

La moda puede ser el mejor de los alicientes para volver a calzarse las zapatillas pero, ojo, eso no implica que no deba cumplir con una serie de requisitos para que, además de sentarnos bien, sea la que mejor nos puede venir con nuestras rutinas deportivas. Oysho lo sabe y por eso se ha convertido en toda una experta en este sentido, tanto que acaba de lanzar una colección llamada Raise Up diseñada para los entrenamientos más intensos.

En ella hay varias prendas ideales con las que empezar a trabajar cardio, peso o lo que se te ponga por delante aunque, si tenemos que quedarnos solo con una, nuestros ojos van directos hacia un mono negro que promete ser un gran aliado para cuando estés quemando calorías.

La pieza esta confeccionada en un tejido moldeador de alta resistencia con detalles laser cut que define y estiliza sin restringir los movimientos. Además, permite el paso de la humedad para mayor confort durante los entrenamientos más intensos y además cuenta con protección solar UPF+40 para todas las actividades deportivas al aire libre.

Es de tirantes anchos con un discreto escote de pico tanto en la parte delantera como en la zona de la espalda y tiene un efecto moldeador increíble gracias a los paneles compresivos de los laterales que brindan soporte y sujeción.

Son 4 tallas en las que la firma lo ha creado, de las cuales solo está disponible por el momento en la L de modo que vas a tener que esperar a que desaparezca el "coming soon" si quieres probar lo favorecedor que resulta. Su precio es de 59,99 euros.