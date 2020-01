Las marcas de moda que se han hecho famosas gracias a Instagram (y que están de rebajas)

Prendas virales de Internet, reconocimiento de las nuevas generaciones y mucho más. Las marcas de moda que han triunfado en Instagram (ahora con descuentos).

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

La moda no para de derribar fronteras y las tecnológicas no iban a ser menos. Te contamos los 10 negocios de moda españoles que han arrasado en Instagram (y cuáles son sus rebajas).

-Adiós 'instafoodies', hola 'instashoppers': 10 tiendas MUY instagrameables

-¿Existen claves para saber sonreír en Instagram? Sí (y te las traemos aquí para que las utilices en tus 'selfies')

Si algo hace realidad el mundo de las redes sociales es la fama inmediata. Aunque también se corre el riesgo de ser viral un día y al otro no, porque así funcionan las cosas en Internet. Pero hay marcas de moda que le deben su éxito a esta red social: Instagram. Una aplicación perfecta para transmitir una de las esencias más básicas de la ropa (más allá de abrigarnos): la apariencia . La aplicación nos da la posibilidad de ver, desear, inspirar y comprar, y todo en un mismo lugar.

via GIPHY

Bolsos, vestidos de invitada, 'outfits' dignos de cualquier 'story' de una 'influencer', accesorios y todo lo que se viraliza en las redes sociales, a continuación.

1. @thevillaconcept. Las hermanas Villarreal (Grace y Melissa) han creado esta marca con el objetivo de fabricar productos atemporales, exclusivos y llenos de elegancia que te inspiren a soñar. ''Entendemos la moda como una de las tantas formas de expresión, de mostrar la propia esencia; la moda es sencillamente hacer arte de uno mismo, y así debe ser en todas las áreas'', cuentan Grace y Melissa. Su producto estrella, 'the timeless bag' está disponible en dos colores y está rebajado a 210 euros hasta el 15 de enero.

2. @cherubinaofficial. Ana, directora creativa, empezó su camino en la producción de moda haciendo sombreros (como si de la propia Gabrielle Chanel se tratase). Después de estudiar derecho y formarse en Londres para la industria de la moda, su marca Cherubina (que hace honor a su apellido), viste desde novias a invitadas, fabrica desde sombreros a tocados, y siempre con un concepto innovador. Desde luego vale la pena echar un ojo a sus rebajas de invierno.

3. @laagam. De la influencer @ines_arroyo, es un claro ejemplo de lo mucho que puede hacer Instagram para lanzarte al estrellato. Es una marca juvenil y actual, hecha en Barcelona pero famosa en todas partes. Sus bolsos y vestidos son solo algunos de sus 'must have'. Otro de sus aspectos interesantes, más allá de la ropa, es un blog donde explican toda su incursión en la creación de una marca de moda, sus fallos y aciertos, para guiar a las nuevas mujeres emprendedoras.

4. @voganacollection. Nace de la mano de Carmen de la Puerta, su directora creativa. Desde bien pequeña ha estado rodeada de hilos y agujas, con el mundo de la moda muy presente. Fabricar íntegramente en España es un valor intocable, pero el principio fundamental de Vogana es la calidad e innovación, inspirándose siempre en mujeres con personalidad y en grandes diseñadores, pero sin perder su sello andaluz. Aprovecha sus rebajas de hasta el 60%.

5. @tullerouge. El resultado de un cóctel de moda y arte. Es tener París en el centro de Madrid. Arantxa Cañadas, su fundadora, empezó cosiendo junto con su madre Araceli una falda de tul para unas navidades. El 'look' tuvo tal éxito en el perfil de Instagram de Arantxa, que pronto empezaron a llegarle pedidos, y en 2013 decidieron crear Tulle Rouge. Con la revolución textil y el 'slow fashion' por bandera, lideran esta empresa un equipo formado enteramente por mujeres donde priman la calidad, el amor, la fuerza y el respeto. Colecciones cápsulas, novias a medida e invitadas es todo lo que puedes encontrar, ahora al 30%.

6. @drestip. Ya hablamos de este equipo, formado por Rocio Lumbreras y Patricia de Juan, en 2018. Y a fecha de hoy siguen en lo más alto. Esta web es un buscador de moda, tanto para hombres como para mujeres, con más de 700 marcas donde elegir. Un punto extra es que no ofrecen marcas donde todo el mundo pueda tener acceso, sino que apoyan pequeñas y medianas empresas, con valores concretos que se adaptan a ellas. Desde moda para todos los estilos hasta cosmética, Drestip te ofrece todo sin salir de un solo sitio web. ¡Aprovecha ahora que está de rebajas!

7. @silvianavarrocollection. Esta marca de vestidos para invitadas y novias tiene la sede de su centro logístico en Alicante donde en 2014 se abrió la primera tienda. Su fundadora, Silvia Navarro, se decidió a dar el paso después de llevar varios años con su blog 1sillaparamibolso.com. El tener un medio como ese catapultó el crecimiento de la marca, que no ha parado de inaugurar espacios en las ciudades más emblemáticas del país. Lo que caracteriza a esta firma es su estilo andaluz, colores vibrantes y diseños con encajes, tejidos combinados, formas asimétricas... ¡Si tienes alguna fecha en el calendario no dudes en aprovechar sus rebajas del 50%!

8. @namethebrand. Una de las últimas incorporaciones a las marcas de 'instagramers' es Name The Brand. De la 'influencer' María Pombo, el proyecto dejó la elección del nombre a los seguidores de la 'instagramer', que a través de una votación pudieron colaborar. La frase que define a la marca es: ''Nunca compares con nadie tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones, ni tus metas en la vida, y menos aún en Instagram''. Con el estilo de María impregnado en la colección Cápsule Zero, las prendas están dotadas de elegancia y romanticismo. La producción se realiza en España, tal y como cuenta el equipo, formado por 7 socios, y por ahora solo se puede comprar online (salvo en una Pop Up en calle Lagasca) con envíos a España y Portugal. ¡Echa un vistazo a las rebajas, quedan muy poquitas tallas!

9. @aware.barcelona. ¿De dónde viene ese nombre? Pues bien, 'AWARE', en japonés, es un sentimiento profundo de apreciación y conmoción ante la transitoriedad de las cosas. Este significado describe muy bien a la marca, que produce de forma artesanal y cuidando al máximo la calidad (y además en España, más concretamente en Barcelona). Aware Clothing, creada en verano de 2015, ofrece ropa hecha a mano para chicas ''arrolladoras, sensuales y elegantes'' como ellos mismos describen. Los tejidos que predominan son gasa, satén, lurex... Desde prendas para invitadas hasta blusas y pantalones para la oficina, la web está a un 25% de descuento.

10. @ohjulliettestoree. Una empresa familiar que nació en 2014. Dirigida a chicas jóvenes y que buscan pasarlo bien con prendas de 'glitter' y lentejuelas, las que se podrían decir que son el sello personal de la marca. Colecciones para graduarte, zapatos, accesorios y jerseys se juntan en esta web, con posibilidad también de compra física en sus dos tiendas situadas en Madrid.

Después de este repaso no cabe duda que las redes sociales son, a día de hoy, un medio para llegar a muchísimos posibles compradores, dan visibilidad y te ayudan a conectar de manera más personal. Las jóvenes emprendedoras ya se han dado cuenta y seguro que no pararemos de ver más inauguraciones de tiendas impulsadas gracias a Instagram.