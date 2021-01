Los mitones son el nuevo 'must' para trabajar en espacios ventilados y no morir de frío

A restricciones nuevas, soluciones fashion.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Si te toca ir a trabajar a la oficina, aunque sean algunos días en semana, como para evitar contagios los espacios deben estar siempre ventilados, te habrás dado cuenta que el invierno se presenta duro, al menos si eres de las que pasa su jornada laboral trabajando frente a un ordenador.

Sin embargo, todo tiene solución, y para evitar que las manos se nos congelen mientras tecleamos durante 8 horas al día, 2021 nos trae una moda del pasado que promete convertirse en todo un icono: los mitones. Con este tipo de guantes solo dejamos al descubierto las puntas de los dedos, lo que nos permite seguir trabajando con normalidad, incluso desbloquear el móvil con la huella digital, a la vez que mantenemos calentitas nuestras manos.

Hay muchos modelos que además tienen la opción de tapar la zona que queda descubierta con una especie de 'capucha', convirtiendo los mitones en manoplas, por lo que es un diseño muy versátil para personas que tienen que salir también al exterior.

¿Lo mejor? Tanto si eliges un modelo u otro es una prenda más que tratar no solo como algo práctico que te ayuda a no pasar frío, que también, si no como un accesorio más de nuestro look, y combinarlo con el resto de prendas como si fuera un pañuelo, una gorra o un bolso. Si te haces con un buen arsenal de mitones podrás cambiar de modelo cada día y convertirte en toda una creadora de tendencias en tu oficina.

Por si acaso ahora mismo no sabes dónde hacerte con unos, hemos seleccionado para ti 10 modelos de estilos diferentes, de precios distintos y con características únicas pero con un punto en común. Todos ellos puedes encontrarlos en Amazon y recibirlos en casa en muy pocos días. Te presentamos nuestros mitones favoritos para trabajar sin frío.