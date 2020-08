¡Y cuesta menos de 10 euros!

Hoy venimos a darle las gracias a Laura Escanes por el gran descubrimiento que acaba de hacernos. La suya es una de esas compras que te llenan de satisfacción cuando las haces porque reúnen todas las características que suelen buscarse en una prenda.

Un vestido de los que cada vez que ves colgado del armario no solo te provoca una sonrisa sino que te dan ganas de ponértelo en cualquier momento.

En primer lugar por su diseño, versátil a más no poder por el hecho de ser corto, de finos tirantes y ajustado al cuerpo. En segundo lugar por ser de pura tendencia gracias a su alegre color, el lila -al cual hay que añadir un punto más porque es perfecto para potenciar el bronceado en esta época del año-. En tercer lugar por la comodidad que ofrece al estar fabricado punto y, en cuarto lugar porque al estar fabricado en un algodón cultivado utilizando fertilizantes y pesticidas naturales y en un proceso que no daña al medioambiente eso siempre es un gran plus a su favor.

Y si creías que ahí terminaba la cosa estabas muy equivocada porque debes añadirle a esta ecuación el precio. Porque si creías que todo esto solo era posible haciendo un gran desembolso de dinero tampoco estabas en lo cierto. Abre bien los ojos porque solo vamos a decirte una vez lo que cuesta: ¡solo 9,95 euros!

Solo hay una mala noticia y es que, aunque esté disponible en tres tallas -S, M y L- ya solo queda stock de dos de ellas por lo que lo mejor que puedes hacer es no esperar demasiado a darle al botón de "añadir a la cesta". Eso o lo lamentarás profundamente...