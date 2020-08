Podría ser un colgante o tu neceser de maquillaje, pero en realidad es el mini bolso que tú también acabarás llevando esta temporada

Cuenta con un detalle sorpresa en su interior que nos encanta.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Lo de que "menos es más" cada vez tienes más sentido, especialmente en el mundo de la moda. Lo más sencillo muchas veces es sinónimo de elegancia, y en cuestión de accesorios no iba a ser diferente.

Durante este verano ya hemos visto aterrizar en el 'street style' a un complemento que, aunque pueda parecer poco práctico, en realidad es todo lo contrario. Hablamos de los bolsos XS (o mini bolsos), que parecen que la próxima temporada seguirán siendo tendencia (incluso más que nunca). De hecho, si eres de las que todavía no se ha atrevido a lucir un diseño de este tipo, ya estamos nosotras para adelantarte que lo acabarás haciendo.

Zara tiene el mini bolso perfecto para aquellas que todavía no nos hemos hecho con uno de estos diseños XS. Y es que, podría ser perfectamente un bolso de alta costura, sin embargo solo cuesta 12,95 euros y dará un toque de elegancia a tus looks.

Se trata de un diseño en color camel, con forma cilíndrica (alargada) que cuenta con una bonita asa metálica en dorado, que imita a una cadena y con un original cierre con broche. ¿Y lo mejor? Que no te mentimos cuando te decimos que podría ser tu neceser de maquillaje; no solo por el tamaño, sino porque en su interior encontrarás un espejo. ¡Ideal para retocarnos estemos donde estemos!

El diseño, tanto por su color como por su forma, no puede parecernos más sofisticado y práctico, pues además de ser muy versátil (ya que se puede llevar tanto como complemento de un look de oficina como de un look de fiesta), gracias a su tamaño será como si no llevases nada, sin peso, sin dolor de hombro... ¡Solo lo imprescindible!

El bolso, además, está inspirado nos recuerda a referencias de firmas de alta costura como Chanel o Yves Saint Laurent, pero lo podemos tener en nuestro armario por mucho menos dinero. ¡Nos encanta!