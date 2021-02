Mery Turiel tiene el vestido negro midi que no te vas a querer quitar en toda la próxima temporada (y tiene una espalda preciosa)

¿Puede gustarnos más?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Como buena amante de la moda que eres, bien sabrás que un vestido negro no puede faltar en el armario. Este tipo de diseños además de salvarnos esos días en los que no sabemos qué ponernos, también se convierte en un 'must have' por su versatilidad, atemporalidad y sofisticación, ¿o no?

Probablemente cuentes con más de uno en tu guardarropa de temporada pero, ¿qué ocurre con los meses de primavera y verano que nos vienen por delante? Lo sabemos, todavía nos quedan muchos días de bajas temperaturas por vivir pero ya son muchas las 'it girls' las que se están adelantando a la próxima estación del año y están haciendo sus primeros fichajes, como es el caso de Amelia Bono (que nos ha desvelado cómo combinar el chaleco con falda asimétrica) o la mismísima Paula Echevarría (que dice que el peto vaquero lo llevarás con el bajo recogido y bailarinas), entre tantas otras. ¿La última en alegrarnos el viernes con su propuesta? Mery Turiel.

- Estamos maravilladas con el look inspirado en 'Los Bridgerton' de Mery Turiel

- Fíjate en como lleva Mery Turiel la minifalda con camisa a rayas de Zara porque así querrás hacerlo durante toda la primavera

La valenciana ha compartido una imagen preciosa en Instagram (con un texto más bonito si cabe) en la que aparece posando en una azotea con edificios de Madrid de fondo y con un vestido negro que nos ha enamorado.

Se trata de un diseño midi de color negro de tirantes que, aunque por la parte delantera parece un vestido de patrón clásico, por la parte trasera cuenta con toda la espalda abierta y, además de original, es superfavorecedor, ya que al ser ajustado potencia las curvas de la cadera de manera muy sutil.

El vestido pertenece a la firma australiana Verge Girl (a la que parece que Mery se ha vuelto adicta porque en el mismo día de ayer nos mostró el jersey lila con bordado de flores más bonito, también de esta marca) y tiene un precio de 69,95 euros.

Nos parece una pieza ideal tanto para combinar con unas 'sneakers' y una cazadora vaquera, por ejemplo, si queremos crear un look más informal; como con unas sandalias de tacón o unos 'stiletto'.