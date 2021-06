Saca partido a tus looks con el top multiposición de Pull & Bear que ha llevado Mery Turiel y sueña ya con los días de sol, mar y arena. ¡Directo a la maleta!

Cecilia Franco

Desde siempre hemos escuchado eso de "hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo", y sin embargo, no nos hemos podido resistir nunca a estrenar esas prendas de nueva colección que nos esperan en nuestro armario con ganas. Justo nos encontramos en ese punto, y aunque queden algunos días para llegar a ese "cuarenta de mayo", hemos de reconocer que no nos lo están poniendo precisamente fácil. ¿Por qué lo decimos? Porque Mery Turiel ha encontrado en Pull & Bear un top 'halter' multiposición que no puede ser más bonito y nos recuerda a los días de playa.

¡Qué ganas tenemos de verano! No dejamos de pensar en sentir los rayos de sol sobre la piel, ese olor a mar, el pelo alborotado por el viento y nuestra maleta repleta de propuestas 'fashion' de lo más veraniegas. ¿Todo esto a qué nos recuerda? A Mery Turiel, porque su Instagram se ha convertido en nuestra inspiración. Así que si andas un poco perdida, Mery ha encontrado verdaderas joyas en tendencia que no podrán faltar en tu maleta.

-Hay que hablar del minivestido de Mery Turiel porque es monísimo (y cómodo y fresquito).

-Mery Turiel y el vestido de Zara que es un auténtico sueño para el verano.

Esta semana la influencer madrileña nos ha descubierto básicos de armario irresistibles, como el vestido blanco de Mango más romántico de la temporada que estarás deseando ya estrenar.

Cuando pensábamos que ya no podía crearnos otra necesidad aparece con el vestido de Oysho que no nos quitaremos en todo el verano y, por si fuera poco, ha empezado a darnos algunas pinceladas en moda baño.

Todas sus ideas son completamente irresistibles. Ella no deja de darnos lecciones de estilo con looks de lo más fresquitos, cómodos y monísimos, y no solo eso, sino que nos da las claves que necesitamos para lograr la versión más favorecedora de todas nuestras prendas.

Y hablando de trucos favorecedores, en esta ocasión Mery Turiel ha encontrado el top de escote 'halter' multiposición que te encantará porque, dará mucho juego y te recordará a los días de playa.

Un diseño de escote 'halter' multiposición de Pull & Bear (17,99 €) perfecto para combinar con faldas o jeans cortos, como ha hecho Mery. Este tipo de tops cruzados sientan de maravilla y, además, se les puede sacar mucho partido ya que podrás jugar con los cruces y crear diferentes versiones de esta prenda.

Este verano mete en tu maleta un top multiposición y descubre su infinidad de posibilidades.