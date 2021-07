Mery Turiel nos ha descubierto el kimono multiposición de Pull&Bear y ahora no queremos otra cosa

Con una falda pareo como la suya queda ideal pero es tan versátil y favorecedor que puedes llevarlo con cualquier otra prenda del armario consiguiendo el mejor de los resultados.

Julia García

Ojalá tener una maleta de vacaciones como la de Mery Turiel. Unos días de descanso repartidos entre Ibiza, Formentera, Sevilla y Cádiz nos están siendo de lo más útiles para fichar desde una camisa tie dye que sirve para llevar con vaqueros o para una jornada en alta mar, hasta un bikini que tiene los cuadros vichy como protagonistas o un vestido de escote a la espalda que es una maravilla para cualquier jornada estival.

Han sido tan variadas las prendas que nos ha ido mostrando que no hemos podido evitar caer rendidas ante todas ellas. Y no creas que ya había terminado de "tentarnos" con sus hallazgos de nueva temporada, porque aún le quedaba un as guardado en la manga para este verano.

Mejor dicho dos ases, porque son las dos prendas que protagonizan el look que lleva en las últimas fotografías que la influencer ha compartido en su perfil de Instagram las que han terminado por cautivarnos.

De la minifalda tipo pareo no hay mucho que decir más allá de su idealidad con ese estampado paisley en colores azul, blanco y granate ahora que este tipo de piezas son imprescindibles tanto en la playa como en el asfalto, pero sí que vamos a detenernos en la blusa porque parece mucho más simple de lo que en realidad es.

Y es que no es un top fluido al uso sino un kimono de estilo rústico en tono crudo, el cual puede llevarse de varias formas, o bien como la madrileña simplemente cruzado creando un discreto escote en uve, o bien abierto directamente como si fuera una chaqueta, o anudado en la parte central de manera que quede más corto y la abertura se vea pronunciada y, por tanto, logre un toque salsero de lo más especial.

Esta multiposición es la que pone en valor esta pieza de cara a animarnos a incluirla en nuestro armario, ya que permite una versatilidad tal que funciona como multitud de prendas diferentes unidas en una sola.

Ambas prendas forman parte de lo último que ha llegado a las tiendas de Pull&Bear. Tanto la falda -la cual, por cierto tiene un chaleco a juego con el que puedes crear un estilismo 10-, como el kimono -de este hay una versión con dibujo tie dye para quienes busquen algo con un punto más especial- tienen un precio de 15,99 euros.