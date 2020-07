Un fondo de armario en ropa de baño que todas necesitamos.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

¿Quién dijo que la compra de un bikini fuera tarea sencilla? Cada año la historia se repite. Cuando por fin encuentras uno que parece que te convence, te das cuenta de que el escote no te favorece en absoluto o no te gusta el efecto que hace en tus caderas... Tranquila, nos pasa a todas.

Al igual que ocurre con las prendas de 'street style', en la ropa de baño siempre es necesario contar con una adquisición que podamos considerar como un "fondo de armario", es decir que puedas combinarlo con cualquier tipo de complemento o accesorio de playa, y sobre todo con el que estés cómoda y que te siente bien, ¿verdad?

Si hay alguien que nos ayuda a encontrar este tipo de prendas, ella es Mery Turiel. La valenciana a principio de temporada nos descubrió el bañador más divertido para triunfar en la playa, y ahora nos muestra el bikini definitivo para este verano: un conjunto negro de Ônne Swimwear que sienta genial a todas las chicas. Pero, ¿qué tiene este conjunto para que nos guste tanto? Vamos por partes...

En primer lugar, cuando adquirimos una prenda, ya sea de calle o de baño, el color es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta y el del conjunto de Mery Turiel no tiene fallo. El negro es un 'must' en cualquier armario, pues no solo es el tono perfecto para empezar la temporada de verano cuando aún no hemos tenido oportunidad de broncear nuestra piel sino que todas sabemos que el negro estiliza (y mucho).

En segundo lugar, la forma del escote es importantísima. En este caso, el top del bikini cuenta con un escote en 'V' pronunciado con tirantes gruesos, perfectos para disimular el ancho de la espalda, alargar el cuello y estilizar la parte superior del torso. Además, la parte inferior del top, justo debajo del pecho, cuenta con una tira ancha que favorece el efecto 'push-up'.

Respecto a la braguita, el diseño del modelo por el que ha apostado la valenciana coincide con el que ya han lucido muchas otras 'influencers', como Francesca Ferragni, de tamaño pequeño y que que quita del podio a las de cintura alta. Se trata de una braguita con corte en 'V' que además de alargar unos centímetros las piernas, disimula el ancho de caderas y dibuja curvas en las siluetas más rectas. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la parte trasera de la misma, con forma brasileña de camal alto que estiliza el trasero.

Ahora mismo el conjunto que ha lucido la valenciana está disponible en la web de la marca en todas las tallas, a un precio de 45 euros el top y 35 euros la braguita. ¿Cuánto tardará en agotarse?