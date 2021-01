¿Por qué merece la pena invertir en una joya de calidad? Te chivamos nuestras marcas fetiche

Porque tus joyas también hablan de ti.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Igual que ocurre con la ropa y los complementos que elegimos a diario en nuestros looks, las joyas que llevamos dicen mucho de nosotras y si no acertamos con nuestra elección podemos transmitir una imagen equivocada a los demás. Por eso, la joyería es uno de esos sectores en los que merece la pena invertir un poquito más y hacernos con una colección que, aunque no sea tan amplia como la que tendríamos si optásemos por piezas de bisutería, sepamos que van a seguir luciendo igual de bonitas que el primer día y nos van a durar en perfectas condiciones durante años.

Sin embargo, no estamos hablando tampoco de que inviertas miles de euros en cada pieza ni que solo compres oro macizo, sino que elijas firmas que sean especialistas y elaboren cada pieza de manera artesanal y con mucho cariño. Esto no solo implicará que tus joyas se mantengan en buenas condiciones sino que las piezas que elijamos sean un poco más originales y no las vaya a llevar todo el mundo igual.

Por suerte ya son muchas las marcas de joyería asequible que existen en España y tenemos un montón de opciones en el mercado con piezas absolutamente preciosas que te encantará tener en tu colección.

Nosotras hoy vamos a compartir contigo las nuestras, y una selección de con nuestros modelos favoritos para inspirarte y ayudarte a que tú también empieces a construir tu colección de joyas bonitas y de calidad en las que merece la pena invertir. Además, muchas de esas piezas están ahora mismo rebajadas con descuentos importantes, por lo que es el momento ideal para hacerte con ellas.