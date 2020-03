No tienes excusas, hemos seleccionado regalos de todos los precios y te van a sacar del apuro

Este año el Día del padre será diferente por completo, y no precisamente porque puedas irte de viaje con tu padre, sino porque solo podrás celebrarlo en casa. La crisis por la pandemia del Coronavirus nos ha cambiado por completo la forma en que vivimos y nos comportamos. Estar en casa todo el día, no besarnos, ni abrazarnos. Salir a la calle solo a por cosas muy concretas, nada de restaurantes, citas en el cine, caminatas por el parque. Son momentos excepcionales, pero no por eso debemos olvidarnos de celebrar este día. Seguramente nunca se nos olvide cómo festejamos el Día del padre de 2020 y podemos aún tener algún detalle bonito y especial con papá.

Si como a nostras la coyuntura te alejó de la fecha y olvidaste comprarle un detalle a tu padre, no te preocupes gracias a Internet podemos tener con un solo clic el regalo perfecto. Portales como Amazon, Fnac, Calzedonia, Intimissimi y muchas más siguen, por el momento, operando con normalidad. Así que hemos decidido escoger los obsequios más bonitos y funcionales del mercado.

La oferta es variada y hay de todos los precios, así no tienes excusa. Aprovecha estos momentos para compartir, si es que tienes la suerte de vivir con él o muy cerca de él. Sino, no te preocupes, le puedes enviar hasta su casa el presente, y además siempre podrás usar algunas de las tantas apps para realizar vídeollamadas y aunque sea virtualmente darle ese abrazo y beso que tanto quieres darle.

En momentos como este es cuando vale pena recordar que son los detalles lo que nos hace la vida más llevadera. Decir te quiero y te echo de menos quizá nunca había sido tan importante como ahora. Vale la pena aprender a compartir nuestros sentimientos con nuestros seres más queridos y valorar el tiempo que pasamos juntos.

