Osiris Martínez | Woman.es

Más claro que el agua. Así será el verano. Transparente, vaporoso, abullonado… tremendamente claro. Una de las tendencias que ya se dejaban entrever antes del confinamiento lleva un nombre de tela: organza.

Vestidos con mangas abullonadas, tops que no sugieren, sino que muestran con todas las letras lo que llevamos debajo… Las pasarelas de primavera-verano 2020 ya lo habían anunciado: firmas como Chanel, Christopher Kane, Dolce & Gabbana, Elie Saab, Giambattista Valli, House of Holland, MSGM, Maison Margiela, Simone Rocha eligieron el tejido protagonista de nuestra selección de hoy para crear algunos de sus looks más aclamados.

Si aún no tienes ninguna pieza que lo incluya en tu armario, inspírate en nuestra selección de indispensables.