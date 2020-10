Los mejores disfraces de Halloween para tus hijos están en H&M (y valen menos de 25 euros)

Ya no hay excusas para no celebrarlo a lo grande con los más pequeños de la casa.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Sabemos que este año la fiesta de Halloween se presenta más rara que nunca, ya que siguiendo las recomendaciones de seguridad, ni habrá celebraciones multitudinarias ni es lo más recomendable ir pidiendo caramelos puerta por puerta.

Sin embargo, eso no significa que no podamos celebrarlo en casa con nuestros hijos y prepararles una tarde divertida que les haga olvidar durante un rato los momentos complicados que estamos viviendo. Por ello, hazte con unas cositas de decoración para ambientar, un buen arsenal de maquillaje para preparar vuestros looks de Halloween, y busca el mejor disfraz para los peques.

Este año te lo ponemos muy fácil además, ya que no hace falta que pases horas y horas investigando páginas de disfraces que no conoces y que no sabes si harán el envío a tiempo. Los disfraces infantiles más divertidos y al mejor precio los encontrarás en H&M, junto con los accesorios que os ayudarán a darle el toque terrorífico a cualquier look.

Desde el clásico esqueleto a la calabaza que nunca pasa de moda, pasando por otros menos escalofriantes pero igual de divertidos como superhéroes, minions y animalitos, en sus tiendas físicas y en su web encontrarás la opción perfecta para cualquier niño, ya que tienen una variedad amplísima. Además, también encontrarás máscaras, capas, guantes y demás complementos para que no dejes ningún cabo suelto y cuides hasta el más mínimo detalle.

¿Lista para ver toda su selección de disfraces infantiles para Halloween? ¡Lo difícil será elegir solo uno!