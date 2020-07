Osiris Martínez | Woman.es

Ya sabes lo que dicen: el tamaño no importa. Lo MINI es MAXI tendencia desde que Jacquemus sacó su famoso bolso Chiquito, en tamaño XS, convirtiendo esa versión diminuta del it bag en uno de sus mayores Top Ventas. Y sí, lo has entendido perfectamente: el mini bolso sigue triunfando este verano, y tener tu modelo particular en el armario es garantía de éxito en cuanto a moda se refiere.

En nuestro país, diseñadores como Moisés Nieto llevan varias temporadas versionando bolsitos diminutos que se agotan uno tras otro, y las firmas mundiales asequibles o de prêt-à-porter también ofrecen sus múltiples interpretaciones. Por eso, hemos pensado que organizarte una lista de bolsos XS irresistibles te podría facilitar el trabajo a la hora de seleccionar cuando quieras dar el paso… ¿O será más bien complicarlo? Yes: puede que te resulte un tanto complicado elegir SOLO un modelo.