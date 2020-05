Después de que Máxima de Holanda se haya marcado un lookazo con unos pendientes de Zara, no podemos dejar de pensar en copiárselos

Lo hemos conseguido: hemos encontrado los pendientes de Máxima por 4€.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Junto con la reina Letizia, que está considerada una de las mujeres más elegantes del mundo, Máxima de Holanda es una de las 'royals' con más estilo. Cada uno de sus looks están estudiados y es imposible pillarla en un renuncio. ¿Alguna vez la reina de los Países Bajos ha cometido en error de estilo? Hasta el momento, Máxima de Holanda muestra tanta soltura en sus labores como ‘royal’ como en la elección de sus conjuntos. Este mismo jueves, la soberana ha acudido a uno de los compromisos de su agenda y su look nos tiene fascinadas, sobre todo por los pendientes.

Si eres tan fan como nosotras de TODO lo que llega a Zara, ya te habrás dado cuenta de que sus pendientes llevan el sello de Inditex. De color coral, con colgantes con abalorios flecos y tuerca y clip, están completamente agotados y olvídate de poder conseguirlos porque son de hace dos temporadas. Oye, y mira qué faena, porque originalmente costaban 12,95€ y nos hubieran combinado con un montón de looks de verano. Pero, calma, que hemos encontrados unos casi idénticos pero en color amarillo en Sfera. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que son incluso más baratos que los de Zara.

Entre la nueva colección de la firma de El Corte Inglés, hay unos pendientes de cuentas de color amarillo que cuestan 4€. ¡Vaya ganga!

Pero no ha sido el único flechazo que hemos tenido con el look de Máxima de Holanda. La royal argentina combinó un pantalón estampado con un top también en color coral y lo remató con unas sandalias de pulsera que tacón cómodo que no pueden ser más estilosas.