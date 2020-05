Marta Hazas sabe combinar estilo y comodidad con los vaqueros más virales de Bershka

Marta Hazas también ha caído durante este confinamiento por coronavirus en todas los retos habidos y por haber –como el resto de mortales– para divertirse un poco y pasar un buen rato. Se atrevió con a bailar como JLo en Tik Tok, nos inspiró con sus looks para estar por casa y hasta se olvidó de la peluquería y el tinte durante un tiempo, sorprendiéndonos con su melena rizada. Pero ahora que poco a poco comienza esta desescalada la actriz de Velvet ha ido retomando viejas rutinas. Por el momento y según se compartió en su cuenta de Instagram ya volvió a la peluquería a recuperar su rubio.

Y también ha vuelto a su sección en 'El Hormiguero'. Y lo ha hecho con un look que nos ha parecido de lo más divertido, bonito y atrevido. Y es que si tú ya estas aburrida de los looks básicos y los pitillo ya no forman parte de tus outfits diarios. Y sientes que los 'slouchy', los 'mom fit' o los de corte 'flare' son más de lo mismo, Marta Hazas ha encontrado la solución con estos vaqueros de Bershka.

Se trata de unos originales jeans, diseñados para triunfar en tus estilismos más atrevidos. Y es que el denim es una apuesta segura. Estos vaqueros pertenecen a la nueva colección con la que Bershka se ha propuesto un regreso a los 90 y lo ha hecho por todo lo alto porque ha arrasado con esta colección inspirada en la mítica película de Space Jam.

Si estamos hablando de los jeans balloon fit más original que sacó la firma de Inditex, que ya tiene colgado el cartel de 'Best Seller', que cuesta 39,99 euros y que está disponible de la talla 32 a la 40.

La actriz los combinó con dos calzados, primero y antes de salir en cámara llevaba unas zapatillas blancas, y luego unos stilettos en tono coral y como top optó por una camisa blanca sin mangas. El resultado fue de 10. Así demostró que se trata de un vaquero bastante versátil a pesar del estampado de Space Jam. Es más este detalle le da un rollo único y divertido.