El look más rockero de la actriz que combina una falda fantasía con botas negras nos ha sorprendido, ¿y a ti?

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Marta Hazas ha llevado el look más cómodo con una falda midi metalizada que es todo un sueño y la ha combinado con unas botas negras de lo más rockeras.

Estamos en shock con el 'outfit' que ha colgado Marta Hazas en su cuenta de Instagram. La actriz ha demostrado que puedes ir cómoda a la vez que impactante. ¡Solo necesitas una falda metalizada y unas botas con hebillas!

¿Tienes un estilo rockero que grita en tu interior pero no sabes cómo canalizarlo? Este es un ejemplo perfecto de cómo combinar un estilo con sello 'rock' sin que parezca 'too much'. Con pequeños y ligeros detalles puedes conseguir marcar tu esencia en tu 'outfit' como hace la actriz.

La gran protagonista, sin duda alguna, es la falda de corte midi y metalizada. Con un diseño asimétrico y bolsillos a ambos lados hace que sea una prenda tan útil como especial. Una mezcla de colores en plata, bronce y morado la hacen diferente a las que estamos acostumbradas de ver en Zara (o Inditex en general).

Marta la combina con una sudadera negra de manga corta con grandes letras estampadas en el pecho que junto con las botas negras con hebillas y las 2 trenzas decorando su melena nos transmite ese estilo 'rock' tan característico.

¿Te ha gustado el 'outfit'? ¡Sabemos dónde conseguir las prendas!

El total look es de La Folie Santander, una tienda multimarca con una oferta cuidada y exclusiva. La sudadera negra es de 'My Sunday Morning' y puede ser tuya por 120 euros.

La estrella del look, esta falda metalizada es de Rabens Saloner y cuesta 347 euros.

No hay excusas para ir de lo más cómoda a la oficina con unas botas combinada con una prenda destinada al estrellato como es esta falda metalizada.