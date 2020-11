Marta Carriedo tiene una camisa blanca con cuello bobo XXL que, además de ser ideal, favorece a cualquier tipo de cuerpo

Y es lo único que necesitas para elevar cualquier look.

Todas sabemos que una blusa blanca es un 'must have' en todo armario. Las encontramos entalladas, 'oversize' o extralargas, pero tener una con cuello especial (que se salga del clásico 'smoking') elevará tus looks básicos a uno de tendencia al máximo nivel.

El cuello bobo (o 'babydoll', como prefieras llamarlo) ha entrado con fuerza en el 'street style' de este 2020 para quedarse en el pódium de las tendencias, pues si en verano lo vimos protagonizando esas blusas fresquitas y estampadas, esta temporada llega a camisas más invernales, jerséis o, incluso, vestidos (como el que tiene Paula Echevarría de Lefties).

Si todavía no cuentas con una en tu armario, presta atención porque Marta Carriedo nos ha mostrado a través de sus Stories de Instagram una camisa con cuello bobo en versión XXL en la que no hemos podido evitar fijarnos.

La camisa es blanca, con cuello bobo (como te decíamos), manga larga abullonada y botonadura delantera. Nos parece superoriginal y de lo más favorecedora porque cuenta con un tejido fluido que cae en un diseño recto y queda genial a todo tipo de cuerpos.

El diseño pertenece a la nueva colección de otoño-invierno de la marca 'made in Spain' (ya conoces nuestra debilidad por las firmas nacionales) Polin et moi, y está disponible en la web a un precio de 45,95 euros.

En concreto, la 'influencer' Marta Carriedo la ha llevado con unos leggings ajustados negros y unas botas negras de cordones. Nada complicado, ¿verdad? Y es que, como te decíamos, no necesitas más que esta blusa para triunfar con un look (y sin romperte el coco).

Además, nos parece una camisa cómoda y perfecta para llevar con chalecos de punto (que tanto vemos ahora lucir a las 'ir girls') o debajo de los jerséis dejando asomar el cuello XXL. ¿No te parece lo más?