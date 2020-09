María Pombo ya tiene 'uniforme' para los próximos meses y es de Calzedonia

¡Ideal!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Embarazada ya de seis meses, María Pombo tiene claro que antepone, por encima de todo, la comodidad a la elegancia. Pero bueno, hemos de decir que para estar en casa, nosotras también somos de las que apostamos por la ropa cómoda, embarazadas o no. Y es que ahora que llega el otoño, el frío, ese momento en que lo único que queremos hacer es estar tiradas en el sofá, con la manta y con Netflix de fondo, ha llegado la hora también de renovar nuestro armario.

Así pues, y como María Pombo sabe que todo lo que toca es tendencia, la joven ha decidido compartir con nosotras los leggins de los que se ha enamorado que no son otros que los que puedes encontrar en la página web de Calzedonia. Y no somos más específicas porque María no ha desvelado el modelo que luce, pero que sabemos, por lo que se puede apreciar en la imagen, que son de los minimalistas.

¿Y por qué sumarte a los leggins? Bueno, poco más se puede decir de ellos que lo que todas ya sabemos. ¡Son comodísimos! Pero lo cierto es que es una prenda a la que a veces relegamos a las cuatro paredes de nuestra casa y no nos damos cuenta de que con unas sneakers potentes y una sudadera con capucha podría ser el look 'casual' que estamos buscando para una salida diurna.