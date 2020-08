Ojito al bañador flúor (y sostenible) de María Fernández-Rubíes que vas a querer estés embarazada o no

Esto si que es un "lookazo" playero de premamá.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Desde que María Fernández-Rubíes no dio la gran noticia de que esperaba su primer hijo, al que ha decidido poner el nombre de Nicolás y que llegará muy prontito al mundo, la 'influencer' nos ha regalado una infinidad de looks premamá superinspiradores, desde el vestido de cuadros vichy más versátil hasta el vestido de flores que mejor sienta con zapatillas.

Con el verano ya más que avanzado, por supuesto, los looks de playa y la ropa de baño no iban a quedarse atrás. El perfil de Instagram de la 'influencer' se ha llenado de distintos estilismos, bañadores y bikinis muy favorecedores y para todos los gustos. ¿Su última adquisición? Un bañador flúor que, además de ser precioso, es comodísimo (estés embarazada o no).

- María F. Rubíes tiene el vestido que querrás llevar este verano

- María Fernández-Rubíes tiene el vestido azul de invitada ideal para combinar con sandalias de tacón o zapatillas blancas

La 'influencer', quien está disfrutando de unos días de vacaciones en Mallorca, tal y como podemos ver en esta misma red social, disfrutó del domingo con un paseo en barco. Para la ocasión, María F. Rubíes escogió un bañador rosa flúor muy, muy bonito que conjuntó con un pareo XXL del mismo tono (accesorio que, por cierto, no puede faltar en nuestra maleta) estampado, con el que consiguió un look monocolor ideal.

Se trata de un bañador sin relleno ni aro, por lo que es comodísimo al adaptarse perfectamente a todo tipo de pechos, con tirantes ajustables. Además, es elástico y está fabricado con al menos un 50% de tejido de poliamida reciclado (que se produce a partir del reciclaje de botellas de plástico y consume menos agua, energía y recursos naturales), por lo que es uno de esos diseños sostenibles que tanto nos gustan.

¿Y lo mejor de todo? Que está al alcance de todos los bolsillos, pues es de Oysho y está disponible en todas la tallas a un precio de 19,99 euros. ¡Lo queremos ya!