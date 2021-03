Mango ha lanzado una colección cápsula por el Día de la Mujer con las coloridas obras de Ana Leovy como protagonistas

Piezas inspiradoras (y solidarias) con las que celebrar el talento femenino.

Siempre es un buen momento para celebrar el talento femenino pero más aún si cabe con el próximo 8 de marzo tan cerca. Es por eso que, con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, Mango ha querido sumarse al movimiento global por la igualdad y los derechos de la mujer a través de un proyecto que tiene como protagonista a Ana Leovy.

La artista mexicana ha sido la elegida por la firma de moda para plasmar su inspiradora pintura en una serie de prendas y complementos realizados con materiales sostenibles que ya pueden adquirirse en la tienda online de la marca.

En total, un bolso y dos camisetas sobre las que se plasman sus obras 'Storytelling', 'Summer' y 'A sofa story' que hablan de sororidad y de diversidad son las que forman parte de una colección cápsula de lo más especial.

"El arte crea comunidad y unión sin importar género, nacionalidad, color de piel, religión… Nos permite disfrutar de experiencias por igual, entender distintas realidades, cuestionar y valorar críticamente los movimientos sociales actuales y del pasado. Pensar en un mundo más tolerante sin tomar en cuenta las artes me parece casi imposible. Es fundamental promover la creatividad y la imaginación para hacernos más conscientes de nuestro mundo y de quienes lo habitan", explica la pintora.

El color es parte fundamental del trabajo de esta creativa artista nacida en Cancún, que dice haber querido plasmar en estas pinturas que hablan de lo cotidiano, a mujeres seguras de si mismas, que admiran lo natural y celebran los lazos femeninos.

"La mayoría de las veces mis personajes son reflejo de mis sentimientos, estados de ánimo o lo que aspiro a ser. Me interesa transmitir mensajes positivos, pero también sinceros. No pinto nada en lo que no crea o que no me mueva de alguna manera. En mi opinión, no se puede llegar a la fortaleza sin la vulnerabilidad, por eso intento representar a mis personajes de esta forma. Espero que eso se refleje en mi trabajo y que quienes lo vean (sepan o no de arte) sientan cosas bonitas", cuenta Leovy sobre su apreciación del arte.

Más allá de la belleza de estas piezas, lo mejor de esta selección es que es de carácter solidario porque el 100% de los beneficios van destinados a la Fundación Vicente Ferrer, una ONG que impulsa el desarrollo de las mujeres en las comunidades rurales del sur de la India.

El precio de cada camiseta es de 15,99 euros y de 29,99 euros el del tote bag de tela.