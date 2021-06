El traje negro de Malú en 'El hormiguero' que ya habíamos fichado gracias a Sara Carbonero

Malú acudió al famoso programa de televisión para presentar su nueva canción enfundada en un diseño calado 'made in Spain' al que teníamos echado el ojo en su versión en blanco.

María Aguirre

Malú ha vuelto a la música a lo grande. Después haber dado a luz hace casi un año a una niña llamada Lucía, fruto de su relación con el expolítico Albert Rivera, y tres años después de haber lanzado su álbum de estudio 'Oxígeno', la artista regresa con nuevo material. Se llama 'Secreto a voces' y es el primer single que acaba de ser publicado de su esperado próximo disco, el cual aún no tiene fecha exacta de salida pero seguramente será después de que vuelva a la televisión, donde muy pronto se incorporará como jurado de 'La voz' una edición más.

Para hablar de todos estos proyectos profesionales, la cantante ha visitado el plató de 'El hormiguero', donde ha contado que esta canción que acaba de ver la luz es "un grito a la libertad", una especie de llamamiento a "hacer lo que nos de la gana" y un grito de desahogo para acabar con los juicios de valor porque muchas veces "somos nosotros mismos nuestros peores jueces", explicó al ser preguntada por Pablo Motos.

La visita de Malú en el programa dio mucho más de si. Aprovechó también para hablar de cómo está llevando la maternidad ahora que la pequeña está a punto de celebrar su primer cumpleaños: "Ha empezado el proceso de hacer todo el rato desde que te acuestas hasta que te levantas '¡ah!'", aclaró después de desvelar que había dado ya sus primeros pasos y que por eso está en constante estado de alarma con ella: "Mi casa está forradísima. Imaginad, yo lo he puesto todo de papel de burbuja porque ya no me quedaban más cosas que comprar en las ferreterías para taparlo todo y tapar las mesas. Así que lo envuelvo todo", confesó.

Más allá de sus palabras en prime time, nuestros ojos no pudieron evitar fijarse en el look escogido por la artista, un traje de color negro en algodón bordado que resultaba ideal para estos últimos coletazos de la primavera por la frescura que aporta. Dos piezas que curiosamente ya habían entrado en nuestra wishlist particular cuando hace unas semanas Sara Carbonero apareció con él en su perfil de Instagram en su versión en color blanco y nos pareció hasta una alternativa a tener en cuenta para dar el "sí, quiero".

Se trata de un pantalón palazzo de talle alto a juego con una blazer larga cruzada con bolsillos y doble botonadura que lleva el inconfundible sello de Charo Ruiz Ibiza, una de las firmas favoritas españolas de celebrities como Paula Echevarría cuando llega el buen tiempo por ese aire isleño que respiran sus diseños.

Lo bueno de este conjunto es que puede llevarse a dúo con la chaqueta abierta como ha hecho Malú, combinando el pantalón simplemente con un top -hay un modelo de la misma línea con el que encaja a la perfección pero las posibilidades son infinitas- o simplemente haciendo de la americana un vestido como el look en rosa con el que sorprendió recientemente la reina Letizia.