Ya hemos dicho hasta el cansancio que los vaqueros son esa penda que nunca, pero nunca pasa de moda. No importa qué, cuándo o dónde, siempre necesitas un buen par de jeans en tu armario. Los hay rotos, entallados, flojos, estilo militar, paper bag, largos, acampanados, pitillo, hasta el tobillo... prácticamente hay para todos los gustos y tallas, es la prenda más democrática que existe. Y esta primavera-verano además vienen de colores.

Se trata de una tendencia apta para todas, sin importar si eres o no influencer. Es una tendencia fácil, cómoda y si no nos creen entren al perfil de Instagram de Lucía Rivera, la última en caer rendida. La modelo no ha parado de subir contenido a sus redes sociales y este sencillo pero sexy look con unos vaqueros naranjas a juego con un sujetador nos encantó.

Aunque para salir de casa tengamos que ponernos una camiseta, creemos que esta ingeniosa manera de conjuntar la ropa interior con los vaqueros le da un toque muy sexy al atuendo. Se trata de unos vaqueros Levi's en color naranja oscuro, de la última colección Made & Crafted de la firma. Una colección premium, toda de algodón orgánico y para la que se han utilizado solo los recursos necesarios, ayudando a las personas que los fabrican y utilizando un alto porcentaje de fibras de origen vegetal.

El modelo que lleva la modelo lo puedes encontrar en la web de la marca y está disponible en este tono y en dos tipos de azul por 140 euros. Pero apresúrate porque hay tallas que ya se han agotado.

Se trata de un vaquero perfecto y cómodo para el verano, porque es un mom jeans, de corte ancho y cintura alta, lo que alarga las piernas y afina las caderas y cintura.

Lucía Rivera ha llevado también un sujetador de Women'Secret que es del mismo tono que los vaqueros. Un sujetador de encaje naranja, de corte triángulo y sin aros ni relleno cuesta 10,99.