La vuelta a las tradiciones de Lucía Bárcena por Navidad

La firma Salsa acompaña su compras con tarjetas navideñas para felicitar a los nuestros durante la Navidad.

Redacción: Aida Ortega Vídeo: Carlos Cáceres Fotografía: Héctor Silva Estilismo: Marta Lasierra Peluquería y maquillaje: Piti Pastor Producción: Aránzazu García

Si hay una época del año en la que hacemos balance de todo lo ocurrido y recordamos todo lo bueno para sopesar lo malo, esa es la Navidad.

Tras un extraño y duro 2020, ansiábamos la llegada de estas fechas con un único deseo: pasar unas navidades normales, tradicionales y, como siempre, en compañía de los nuestros.

“Desde pequeña me encanta la Navidad, al vivir en Madrid, lejos de mi familia, estas fechas significan volver a casa y pasar unos días con mis seres queridos. Este año no podré ver a todos, pero no pierdo la ilusión”, nos comenta Lucía Bárcena, poniendo voz al deseo de todos aquellos que, pese a celebrarlo de forma diferente, han tratado de dar con la manera de sentir a los suyos muy cerca.

Y es que la Navidad también es eso, la búsqueda de viejas tradiciones como la que propone Salsa, porque en tiempos de no poder abrazar, ¿por qué no expresar aquello sentimos mediante las palabras?

En estas fechas van a separarnos kilómetros, pero que nadie nos quite la ilusión de sentirnos cerca. Por eso, Salsa propone volver a mandar postales de felicitación, y no se nos ocurre mejor manera para expresar nuestros mejores deseos esta Navidad.