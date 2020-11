Tenemos los looks más abrigaditos (y con más descuento) de Asos

¡Perfectos para el invierno!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Jon Snow se pasó ocho temporadas avisándonos de que venía el invierno, pero ya lo tenemos completamente encima. La estación más fría del año está a la vuelta de la esquina y para sobrevivir a él sin perder ni un ápice de estilo ni dejarnos temblando el bolsillo, necesitamos hacernos con unos buenos básicos con un buen descuento para estar preparadas para lo que venga.

Por supuesto, puestos a invertir, es mejor hacerlo en piezas de tendencia pero que puedas usarlas durante años y años porque nunca pasan de moda, y en prendas de buena calidad que vayan a durarte todos los inviernos que quieras. Por eso hoy vamos a guiarte por todos los imprescindibles de invierno que necesitas incorporar sí o sí a tu fondo de armario.

Empezamos por lo más obvio, los abrigos, que este año se llevan de plumas y de pelito. En cuanto a las chaquetas y gabardinas, elige unas que sean de piel, ya que además de estar totalmente en tendencia, tienen un punto de originalidad frente a las clásicas de tela, y eso siempre le va a dar un aire más chic a tu look.

Si pasamos a las prendas principales, hay dos que no pueden faltar en tu cesta de la compra: una buena falda midi, y un mono cómodo. Además, ya que tenemos por delante muchos meses en los que no parece que vayamos a poder salir de casa mucho, es necesario invertir en algunos looks cómodos que nos permitan estar en casa a gusto sin necesidad de usar solo pijamas, y poder salir a la calle con ellos sin que sintamos que vamos hechas un desastre.

Para terminar, no podíamos olvidarnos de nuestros pies, y para mantenerlos calentitos en invierno no hay nada como unas buenas botas. Este año, la estrella de la temporada es el estilo chelsea, por lo que si quieres ir a la moda vas a tener que hacerte también con un par.

Nosotras hemos encontrado todos nuestros básicos de invierno en Asos, y con descuentos de hasta el 50%, por lo que si quieres renovar tu armario para la temporada de frío antes de que se agoten todas estas piezas rebajadas vas a tener que ser muy rápida. ¡Corre que se acaban!