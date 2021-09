El look vuelta al cole de Uniqlo que querrás copiar de forma literal

El otoño está para llevar combinaciones como esta que hemos fichado de la francesa Lisa Germaneau.

Julia García

Las prendas que solían formar parte de tu uniforme escolar se han impuesto esta temporada. Lo hemos visto en el boom de las faldas de cuadros, de los polos, de las sudaderas con capucha, de los jerséis de rombos, de los zapatos tipo merceditas... pero más allá de prendas concretas que proliferan en las colecciones de muchas firmas, la estética colegial en sí es la que debemos seguir si queremos ir a la última.

Como inspiración hemos tenido recientemente muchos ejemplos. Rosalía en la Semana de la Moda de Nueva York con un conjunto de chaqueta y falda midi es solo uno de ellos y otro bien podría ser el que acabamos de fichar en Instagram gracias a Lisa Germaneau.

Quizá el de la artista de 'Malamente' sea más complejo de imitar porque no todas podemos permitirnos un traje de Thom Browne así pero no lo es el que propone la influencer francesa porque está compuesto por muchas prendas que seguramente tengas ya en el armario y si te falta alguna puedes conseguir fácilmente en Uniqlo porque es ahí de donde ella ha sacado cada uno de los integrantes de su look.

1. La camisa blanca. La suya es de corte oversize, de cuello mao y larga, lo suficiente como para que pueda llevarla como vestido y está a la venta en la tienda online de la firma de origen japonés por 29,90 euros.

2. La blazer. A cuadros y en tonos marrones, ya te hablamos de las bondades de esta americana de corte clásico que habíamos descubierto lo bien que queda con un chándal. Ahora, gracias a Lisa, no nos queda ninguna duda de que puede ser todo un salvavidas para nuestros estilismos de otoño.

3. Los calcetines. Parece un detalle baladí pero no lo es en absoluto. Es importante elegir bien estos accesorios si vas a llevarlos a la vista ya sea con zapatillas como es su caso como con otro tipo de calzado ya sean botas o sandalias. Los suyos forman parte de un pack de cuatro unidades que vende Uniqlo por 9,90 euros en dos colores diferentes y, al ser lisos y de canalé, son la mejor opción para poder presumir de ellos en el entretiempo.

4. La gorra. La guinda del pastel para un look 100% college. Puedes hacer como la instagramer y optar por una lisa en blanco o puedes atreverte con alguno de los diseños estampados o en tonos vivos que hay en las diferentes colecciones. Tú decides.