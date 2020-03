Tras los colgantes con iniciales, llegan los anillos con letra de Uterqüe y, atención, porque están rebajados

El eterno detalle (bañado ahora en oro de 24k) sigue exigiendo un lugar privilegiado en nuestro joyero.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Los anillos con iniciales no son solo la prueba definitiva de que este detalle es el que reinará en nuestras joyas otra temporada más, sino también de que es este el complemento perfecto que Uterqüe nos propone para incluirlas más allá de hacerlo en colgantes y pendientes.

Aunque también te avisamos de que muy por encima de su original diseño, lo mejor es su precio rebajado sin que podamos encontrar excusa alguna para poder incluirlos en nuestra colección teniendo en cuenta además que están bañados en oro de 24 quilates.

Y es que tras dejarnos bien claro con su última creación en cuanto a bisutería se refiere (esa que tomaba la forma de colgante con grandes eslabones dorados a modo de choker del que partía una inicial de grandes dimensiones de carey con estampado de leopardo), la firma española se sirve de nuevo del auge de las letras para probar así suerte con el alfabeto encontrando para él una nueva ubicuidad.

- Iniciales estampadas y eslabones dorados, así es la nueva unión y apuesta con la que Uterqüe da vida a sus collares

- Tras seguir los pasos de Mango, Zara lanza su primera colección de joyas 'low cost' bañadas en oro de 24 quilates

¿El resultado? Un 'best seller' cuyo diseño cede cierto protagonismo también a las grandes dimensiones. Dorado por completo y con una caligrafía pulida, cada una de las iniciales llevan a cabo el mismo recorrido. Desde uno de sus extremos nace una discreta esfera –como si de una alianza se tratase- que nunca llega a cerrarse.

Precisamente un detalle que no se ha dejado al azar. El hecho de que no esté cerrado es la posibilidad de poder adaptar este accesorio a cualquier tamaño de dedos sin que ninguna de nosotras dejemos de lucirlo o hacer de él el regalo perfecto con un precio que no llega a los 30 euros (cuesta exactamente 27,30).

Sin duda, un accesorio que, desde que la temporada de primavera-verano se abriese paso en las firmas, ya nos dejaba bien claro que estos detalles seguirían protagonizando nuestras joyas más especiales siendo ahora el momento perfecto para hacernos con aquello a lo que tanto nos gusta llamar 'ganga'. Y como esta, decenas de artículos más que en muchos catálogos cuentan con descuentos.

¡No te quedes sin el tuyo!