Este cárdigan con lentejuelas de Zara es la chaqueta que llevarás con tus vestidos de invitada

Siendo tan elegante y calentito, ¿cómo no va a tener lista de espera?

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

No tenemos ninguna duda: este cárdigan de Zara es la chaqueta de punto más bonita de la temporada y no solo la llevaremos con vaqueros y botines en nuestro día a día, sino también en las ocasiones más especiales, acompañando incluso nuestros looks de invitada durante los meses de frío.

Existen muchos motivos por los que las editoras de moda ya han puesto en su punto de mira esta chaqueta de la marca gallega: para empezar es amplia y, por lo tanto, cómoda, pero además tiene varios detalles que la convierten en una pieza de alto nivel. En concreto, hablamos de las pequeñas flores bordadas a todo color y rematadas con una perla central y del estampado de rombos creado a base de lentejuelas plateadas. ¡Viva el maximalismo!

Hace varias temporadas que los cárdigans volvieron a nuestro armario por la puerta grande, pero generalmente han quedado relegados al plano más informal, debido quizás a su patrón 'oversize' y su estética masculina. Sin embargo, con propuestas tan sofisticadas como esta de Zara, ¿quién necesita blazers? Y es que esta chaqueta puede sumar puntos de estilo también en contextos elegantes.

En la tienda 'online' de Inditex aparecen dos 'outfits' que lo demuestran: una versión 'total white' con un vestido largo de punto combinado con botas altas, y otra superfestiva que apuesta por un vestido mini de lentejuelas grandes, botas XL y un cinturón joya que ajusta el cárdigan a la silueta. Pero también lo imaginamos, por ejemplo, con un vestido de invitada satinado, de corte 'midi' y con un color potente, como el rojo o el azul noche, junto a unas sandalias de tacón.

Con estas características, no nos sorprende que en estos momentos sea imposible conseguir la prenda a través de la web, puesto que las dos tallas en las que está disponible (la S y la M) se encuentran agotadas y ya cuentan con lista de espera. Así que, si te ha gustado tanto como a nosotras, no dudes en apuntarte para ser la primera en comprar este cárdigan con bordados de Zara por 49,95 euros en cuanto vuelva a la tienda 'online'.