Los encajes, las transparencias y el raso en su versión más sofisticada se colarán en tu armario esta temporada.

Osiris Martínez | Woman.es

No hay duda: la palabra ‘interior’ marcará para siempre nuestras mentes y el año 2020. Y no solo por razones obvias. Las pasarelas ya lo predecían y las colecciones de primavera-verano 2020 hicieron de ella una de sus tendencias más fuertes. El verano será lencero, o no será.

En los 'catwalks' del mundo entero, encajes, transparencias, mucho 'slip dress' y sujetadores a modo de top componen la ola 'fashion' que protagoniza nuestra selección de hoy.

Firmas como Loewe, Mugler, Givenchy, Olivier Teyskens o incluso Christian Dior encabezan la lista de embajadoras de la fiebre 'lingerie'. ¿Y tú? ¿A qué esperas para unirte a su idea?

El top celeste

Top lencero, de Stradivarius, 12,99 euros.

El sujetador floral

Sujetador con detalle de encaje, de Monki, 12 euros.

El top de encaje

Top 'cropped' de encaje, de Bershka, 15,99 euros.

El vestido animal

'Slip dress' con estampado de cebra, de H&M, 19,99 euros.

El sujetador 'gold'

Sujetador dorado, de Zara, 25,95 euros.

El top clásico

Top de encaje, de Uterqüe, 59 euros.

El vestido ácido

'Slip dress' con detalle de encaje, de & Other Stories, 89 euros.

El 'slip dress' chic

'Slip dress' de raso, de Massimo Dutti, 99,95 euros.

El 'body'

Body transparente de encaje, de Stella McCartney, 895 euros en My Theresa.

El conjunto vitaminado

Conjunto lencero, de Primark, cpv.