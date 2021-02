Lencería para todas las personas y todos los cuerpos: conoce la colección P.O.P. de Hunkemöller

Power of Positivity o cómo dejarse arrastrar por la positividad en todos los aspectos de tu vida.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Por suerte hace ya unos cuantos años que la moda ha empezado a ser mucho más inclusiva y en ella ya tienen cabida no solo un determinado rango de tallas o estilos, sino opciones para todas las personas. Sin embargo, no es tan común ver este tipo de prendas en colecciones de lencería, hasta ahora. Hunkemöller acaba de lanzar al mercado su colección P.O.P. (Power of Positivity) con la que pretende llegar a un público más joven y preocupado no solo por las estética sino también por la sostenibilidad en sus prendas.

La colección P.O.P. está formada por prendas de patrones clásicos y casual, fabricadas con nylon reciclado y algodón obtenido de forma más sostenible a través de la Iniciativa para un Mejor Algodón (BCI), y utiliza etiquetas totalmente recicladas con bolsas de plástico biodegradables. En la colección, encontrarás siluetas de corte alto a la moda, nuevos largos y joggers de cintura alta y gran tamaño, junto con sudaderas coloridas. Todo ello en una mezcla de colores como el blanco brillante, lavanda, azul, denim oscuro y tonos caviar.

Con un inspirador y enérgico estallido de actitud vital 'think positive', P.O.P abraza el amor propio, la diversidad y la salud consciente. Además, como se trata de una colección concebida para una generación más joven, tendrá un descuento para estudiantes.

Para que puedas conocer sus prendas y ver de primera mano este nuevo concepto de lencería y homeware, hemos preparado una selección con algunas de nuestras favoritas, y así puedas tú también disfrutar de su comodidad y versatilidad. Déjate invadir por el poder de la positividad.