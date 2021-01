La lencería más bonita para disfrutar de un San Valentín en casa

Y sentirte guapa por fuera y por dentro.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

San Valentín está a la vuelta de la esquina y aunque se presenta con poquitas opciones para celebrarlo fuera, es la ocasión perfecta para disfrutar de una noche romántica en casa y preparar algún plan un poquito más especial para ti y para tu pareja.

Por ejemplo, podéis preparar vuestra cena favorita si os gusta cocinar, o pedirla al restaurante al que os hubiese gustado ir si es que tiene servicio de delivery. Preparad la mesa con unas velitas y una música de fondo y dejad los móviles en otra habitación para que no haya ningún tipo de interrupciones y centraos en disfrutar de la compañía del otro.

En cuanto al look para San Valentín, seguramente te apetezca arreglarte un poco más y, ya que no tenemos muchas ocasiones de lucirlas, ponerte alguna prenda especial y que te encante pero lleve meses en el armario esperando a tener un lugar al que llevarla puesta. Es el momento de sacarla de su percha y volver a sentir lo que es arreglarse para una ocasión especial. Además, tratándose de una noche como esta es importante no solo pensar en el outfit de fuera sino también en el de dentro, y elegir una lencería apropiada para la ocasión.

Nuestro consejo es que optes por un conjunto que sea bonito y te haga sentir especial pero que también sea cómodo ya que se trata de ir disfrutando de todos los momentos de la noche, y no de esperar con ansia al momento de quitarte algo que te aprieta o te molesta.

Nosotras hemos seleccionado un montón de prendas de lencería para San Valentín que cumplen con todos esos requisitos y hoy las vamos a compartir contigo para que tú también las descubras y puedas hacerte con las que más te gustan.