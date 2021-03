Una sola prenda para ir más cómodas que nunca y conseguir un "lookazo". Suena bien, ¿no?

SANDRA GONZÁLEZ

Si hay algo que el 2020 nos ha regalado estilísticamente hablando es la llegada definitiva de la estética 'sporty' al 'street style'. De repente, nos encontramos con que las chicas con más estilo del mundo cambian los vaqueros de toda la vida por leggings deportivos y las blusas sofisticadas por sudaderas (que ahora incluso se llevan con americanas). Y, sí, lo admitimos, estamos encantadas con esta nueva tendencia, ya que nos permite recurrir a prendas cómodas que antes solo hubiésemos llevado para entrenar y, sin embargo, ahora protagonizan nuestros looks de día a día.

Desde María Pombo, pasando por Amelia Bono y hasta la mismísima Alessandra Ambrosio. Son muchas las 'influencers' y 'celebrities' las que ya se han atrevido a sacar sus mallas deportivas a relucir, más allá del gimnasio. Sin embargo, parece que esta estética va un paso más allá y, poco a poco, va ganando más protagonismo en el armario de 'it girls' de todo el mundo. Y es que si pensábamos que lo habíamos visto todo, nos hemos quedado ojipláticas al descubrir que esta primavera no solo saldremos a la calle con leggings, sino que lo haremos con un mono deportivo. ¿No te lo crees? Pues espérate a ver el último look de María Fernández-Rubíes.

La 'influencer' ha compartido un nuevo post en Instagram en el que aparece posando con un look en clave 'sporty chic' protagonizado por el diseño del que te hablamos. En concreto, se trata de un mono tipo 'biker' (que simula el típico traje de ciclista ajustado, como así ocurrió el pasado año con las mallas de ciclista) en color negro. El diseño está confeccionado sin costuras, con rib alto y cuenta con tirantes ajustables en dos posiciones así como sujetador incorporado.

Además, su tejido es suave y se adapta a la perfección a la silueta sin oprimir y ofreciendo libertad de movimiento, por lo que no puede ser más favorecedor. María Fernández-Rubíes lo lleva con una sudadera blanca básica, que lleva anudada y cruzada en vertical a la altura del pecho, así como con 'sneakers' blancas, una mochila negra y gafas de sol 'cat eye', consiguiendo un look en clave noventero que nos encanta.

Se trata del mono 'Shila Black', que pertenece a la nueva colección de la firma Born Living Yoga y se presenta como la nueva versión del mono deportivo que conocimos en pleno invierno (en versión larga), y está disponible en la web de la firma a un precio de 49,90 euros. En definitiva, una prenda versátil (que llevarás tanto al gimnasio como en la calle) y con el que además de ir cómoda, conseguirás un "lookazo". ¿No te parece una pasada?