Laura Matamoros ha encontrado en Zara el vestido que querrán las amantes del estilo boho

Con sandalias, con botas, con zapatillas... una de esas prendas versátiles que cualquier armario necesita.

Julia García

Seguro que tu mente aún retiene los increíbles looks que Sienna Miller, Kate Moss y demás embajadoras del estilo boho lucían hace una década. Esos en los que predominaban los shorts vaqueros, las botas cowboy, las blusas vaporosas y los vestidos amplios.

Puede que el boom por esta estética que se mueve entre lo bucólico y lo etéreo ya no esté con tanta fuerza entre nosotras, pero no por ello hemos dejado de amar prendas como esas. Especialmente estos últimos que tanto juego nos dan durante prácticamente todo el año. En otoño e invierno porque permiten ser llevados con botines y un cárdigan largo consiguiendo un estilismo cómodo y desenfadado con el que salir de lo de todos los días y en verano precisamente por lo contrario, porque resulta tan fresco y confortable que no podemos evitar convertirlo en nuestro uniforme contra el calor.

Opciones para elegir el vestido boho perfecto hay muchísimas, tantas que a veces nos resulta hasta cansado decidirnos por uno. De modo que no podemos más que dar las gracias a Laura Matamoros por haber sido ella quien ha encontrado para nosotras uno de esos diseños que cumple con todos los requisitos que buscamos para una pieza como esta.

Está confeccionado en algodón, tiene un pronunciado escote en pico, lleva manga larga acabada en elástico y su falda llega casi hasta los tobillos jugando con un original volante en la parte inferior y una franja central. Todo ello, como ves, con un discreto bordado en tonos azules y bordes cosidos en color rojo para generar un mayor contraste.

Toda una joyita de Zara que la influencer ha combinado con unas sandalias deportivas de Chanel en color negro y un original bolso de crochet en varios colores realizado a mano por la firma Tati Barcelona. Un mix que no es habitual para este tipo de vestidos pero que nos ha parecido todo un acierto no solo para ahora sino para las próximas semanas en las que el termómetro seguirá alcanzando grados más altos.

Al igual que el kaftán que hace unos días nos recordó al que había lucido recientemente Melania Trump, este vestido forma parte de las novedades que Zara acaba de poner a la venta recientemente a un precio de 39,95 euros y ya ha entrado directo en nuestra lista de favoritos para invertir esta temporada.