Laura Escanes tiene el conjunto de las rebajas de Bershka que arrasa en Instagram

Un dúo formado por top asimétrico y pantalón ajustado de campana ideal para las amantes de los looks más atrevidos.

Julia García

Hace unos días, Laura Escanes anunciaba que tanto ella como Risto Mejide y la hija de ambos, Roma, habían dado positivo en coronavirus. "Ayer me tenían que poner la primera dosis de la vacuna y, lamentablemente, no me pude vacunar porque he dado positivo en Covid", contaba la influencer, quien aseguraba que dentro de lo que cabe estaban los tres bien sin síntomas graves.

Quizá por eso ha decidido que era momento de poner al mal tiempo buena cara y que la mejor forma de llevar la cuarentena en casa era tratando de llenarla con algo de color.

Lo ha hecho apostando por el azul gracias a un conjunto compuesto por un crop top de escote asimétrico anudado en la zona del escote y un pantalón ajustado acampanado que tiene el azul como tono protagonista.

Este dúo que Bershka puso a la venta a comienzos de temporada es solo apto para las más atrevidas, de ahí que ya lo tuviéramos fichado en Instagram, donde son muchas las veces en las que lo hemos visto puesto a mujeres de diferentes partes del mundo, pasando así a formar parte de la lista de piezas que Inditex vuelve virales como el vestido blanco de crochet de Oysho del que te hablábamos recientemente.

Es uno de esos twin set que tanto de sí están dando en esta época del año y, precisamente por ese motivo, te va a costar mucho conseguirlo porque está prácticamente agotado en todas las tiendas que la firma tiene repartidas por diferentes puntos de España.

En la web, por ejemplo, no vas a encontrar la parte superior pero sí que puedes hacerte aún con el pantalón si tu talla es la S porque aún queda stock disponible en las rebajas por solo 5,99 euros tanto en este estampado desteñido azulado como en una versión en amarillo.

No desesperes si no llegas a tiempo porque, afortunadamente, hay multitud de versiones similares de este look de estilo setentero no solo en Bershka sino también en otras de tus tiendas favoritas que han convertido estas piezas en las más deseadas del verano.